Советы юристов

«Вера, Надежда, Любовь» консультирует

Призыв на военную службу, лиц получивших гражданство

0

Вопрос: Я лицо без гражданства, мне 24 года, собираюсь получать гражданство РФ, призовут ли меня после получения гражданства РФ в армию?

Ответ: Да, призовут, в случае отсутствия оснований освобождения от прохождения службы в армии. Приобретая гражданство, лицо не только приобретает права, но и возлагает на себя обязанности, установленные Конституцией и законодательством страны для своих граждан.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.

Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляет Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Закон). Основания освобождения от исполнения воинской обязанности определены статьей 23 Закона.

На вопросы читателя отвечает юрист
Самарская Елена Александровна
Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ликвидирован пал сухой травы возле земель лесного фонда
Депутаты парламента Ингушетии одобрили поправку к Конституции России
Водитель-пенсионер в Ингушетии совершил наезд на пешехода
Больные с официально зарегистрированной короновирусной инфекцией в Ингушетии отсутствуют
Роспотребнадзор по Ингушетии проводит «Дни открытых дверей для предпринимателей»
В некоторых государственных хозяйствах Ингушетии уже приступили к посевной кампании
Итоговое собеседование в школах Ингушетии прошло в штатном режиме
Мэр Назрани обратился к жителям города в связи с непростой ситуацией, связанной с вывозом мусора
В Карабулаке чествовали тружеников тыла
Школьников Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Спасибо маленькому герою»
В Ингушетии пройдет всероссийский героико-патриотический фестиваль творчества «Звезда спасения»

Главное

Яндекс.Метрика

 