Ответ: Да, призовут, в случае отсутствия оснований освобождения от прохождения службы в армии. Приобретая гражданство, лицо не только приобретает права, но и возлагает на себя обязанности, установленные Конституцией и законодательством страны для своих граждан.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.

Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляет Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Закон). Основания освобождения от исполнения воинской обязанности определены статьей 23 Закона.

На вопросы читателя отвечает юрист

Самарская Елена Александровна

Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08