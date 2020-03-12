Советы юристов

«Вера, Надежда, Любовь» консультирует

Призыв на военную службу

0

Вопрос: Я лицо без гражданства, мне 24 года, собираюсь получать гражданство РФ, призовут ли меня после получения гражданства РФ в армию?

Ответ: Да, призовут, в случае отсутствия оснований освобождения от прохождения службы в армии. Приобретая гражданство, лицо не только приобретает права, но и возлагает на себя обязанности, установленные Конституцией и законодательством страны для своих граждан.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.

Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляет Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Закон). Основания освобождения от исполнения воинской обязанности определены статьей 23 Закона.

На вопросы читателя отвечает юрист
Самарская Елена Александровна
Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ахмед и Мухаммед Тутаевы вступят на международном турнире по вольной борьбе в Латвии
В Ингушетии раньше срока отремонтировали дорогу, ведущую к железнодорожной станции в Сунже
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности. Для Ингушетии это — еще одна возможность учиться онлайн
Главный госавтоинспектор Ингушетии Пасечный навестил ветерана ВОВ Гайсанова
Али Измайлов и Сергей Екимов прошли процедуру взвешивания перед предстоящим боем
Сбербанк и Правительство Дагестана подвели промежуточные итоги реализации совместных проектов
В Ингушетии установили местонахождение утерянной в прошлом веке древней усыпальницы
Арбитр Адам Тумгоев назначен главным судьей Федерации футбола Ингушетии
Совет Федерации одобрил закон о поправке в Конституцию России
Правоохранители Ингушетии задержали перевозчика суррогатного алкоголя из соседней республики
Глава Ингушетии обсудил с представителями ПАО «Газпром» перспективы дальнейшего сотрудничества

Главное

Яндекс.Метрика

 