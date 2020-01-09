Участницы конкурса познакомили зрителей с культурой своего народа и продемонстрировали образованность и обаяние. В прошлом году за главный приз конкурса состязались 10 девушек. Перед началом мероприятия с ними занимались около двух месяцев, в рамках подготовки к конкурсу проходили репетиции творческих номеров.

Девушки представляли русскую, белорусскую, армянскую, татарскую, ингушскую, лезгинскую, дагестанскую, узбекскую и азербайджанскую культуру. Первым этапом было приветствие, в ходе которого нужно было за 20 минут рассказать о себе, своей семье, мечтах и увлечениях. Затем конкурсантки должны были рассказать о новогодних традициях своих народов в ходе «Новогоднего путешествия». Затем на «Волшебной росписи самоцветов» девушки продемонстрировали свои творческие таланты и национальный колорит. Вечер завершился дефиле в бальных платьях.

Титул мисс «Ассамблея народов России — 2019» заслужила студентка Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Лариса Соколова. Вице-мисс стала представительница армян Гоар Балян, призом зрительских симпатий отметили представительницу ингушского народа Амину Арапханову.

Конкурс красоты «Мисс Ассамблея народов России» проходит уже 15 лет. Его организует Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

«Состязания «Мисс «Ассамблея народов России» не является конкурсом красоты в обычном его понимании. Девушки разных национальностей стараются показать образованность, обаяние и одновременно познакомить публику с культурой своего народа», — сообщили организаторы турнира для девушек.

Как рассказала заместитель председателя совета Ярославской региональной общественной организации русско-белорусской дружбы «Сяброуства» («Товарищество») Людмила Федосеенко, являющаяся членом оргкомитета конкурса, мероприятие стремится показать многообразие представлений о женской красоте.

«С девушками мы занимались около двух месяцев, в рамках подготовки к конкурсу проходили репетиции. Творческие номера они готовили сами, мы только корректировали и подбирали музыку для концертных номеров», — сообщила Федосеенко.

Председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев отметил, что конкурсантки — настоящие патриотки великой России.

«Для укрепления мира и согласия в нашем регионе используются самые разнообразные формы популяризации культурного наследия народов, проживающих в Ярославском крае. Этой цели служит областная целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области», реализуемая областным правительством с 2012 года», — подчеркнули организаторы мероприятия.