Каждая эпоха создавала украшения по-своему, что находило отражение в выборе материала, способах его обработки, технике и языке художественных форм. Отсюда мы видим, что история зарождения ювелирного ремесла уходит в далекое прошлое. Поэтому и профессия ювелира является одной из самых древних, причем быть ювелиром всегда считалось престижным, несмотря на то что это достаточно сложная работа, потому и высокооплачиваемая.

Безусловно, ювелиры — это мастера, которые делают нашу жизнь сияющей, а профессия эта имеет богатую историю и свой профессиональный праздник, который отмечается 31 января. Конечно же, в отличие от врачей и учителей, ювелирных дел мастера не могут похвастаться тем, что без их работы невозможно представить современное общество, однако совершенно очевидно, что ювелиры делают нашу жизнь насыщенней.

Дата этого праздника была выбрана неслучайно: именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Считается, что в первый раз идея учредить такой праздник появилась в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России» в Костроме. А учрежден Международный день ювелира был спустя шесть лет на фестивале молодых талантов среди золотых дел мастеров в Ташкенте.

Несмотря на то, что праздник этот достаточно молодой, нужно отметить, что золотому ремеслу уже несколько тысяч лет, но оно еще до сих пор востребовано и актуально. Родиной же ювелирного искусства считается Древняя Греция. Именно там впервые в истории человечества появились украшения из драгоценных металлов с самоцветами, а также была впервые проведена резьба по камню. Греки использовали в своих работах жемчуг и янтарь, а мелким жемчугом расшивали верхнюю одежду. Произведения древних мастеров и сейчас поражают своей неповторимой красотой и изяществом.

Если раньше, в глубокой древности, люди использовали для украшений все, что было несложно достать, вскоре они поняли, что отшлифованные камни также могут быть очень даже красивыми. Так люди начали носить каменные талисманы.

Шло время, люди совершенствовали свои навыки и шлифовку, которую раньше применяли только для обычных камней, начали использовать для драгоценных самоцветов. Позже люди обнаружили металлы, что дало возможность делать более привлекательные украшения, к тому же они были более лёгкие и удобные.

Ювелирное дело было широко распространено во всех странах мира, и у каждого народа были свои боги и святые, которые считались покровителями профессии. Надо признать, что драгоценности всегда были показателем уровня жизни и положения в обществе. Дорогие камни, как раньше, так и сейчас, помогают выделиться из толпы, показать свой уровень, статус, вкус и оригинальность.

Исследуя историю появления первых ювелиров в России по археологическим раскопкам, ученые пришли к выводу, что ювелирное дело появилось на Руси ещё в IX веке, когда зарождалась Киевская Русь и Владимиро-Суздальское княжество. Причем драгоценности на Руси (особенно камни) всегда считались символом верховной власти. Драгоценными камнями украшали корону, скипетр и державу. Особенно ценились эти камни, когда мастера обрамляли их в золотые и серебряные оправы. Русские ювелиры следили за модой и сами создавали новые тенденции. Каждая эпоха имела свои предпочтения в цветах, фигурах и исполнении изделий.

При Петре I стали строиться заводы по огранке драгоценных камней. В царские кладовые везли самоцветы со всего мира. И только в середине XVII века началась собственная добыча драгоценных камней на Урале и Сибири, появились первые гранильные и шлифовальные фабрики, и вскоре русские самоцветы приобрели всемирную известность. Из уральских самоцветов изготавливались не только ювелирные украшения, но и разнообразные предметы искусства: вазы, статуэтки, подсвечники, столешницы, которые пользовались огромным спросом среди состоятельной публики. Русские ювелиры в то время очень любили сочетать в одном изделии яркие сапфиры и бриллианты.

Так называемый русский ювелирный стиль, для которого характерно оригинальное сочетание новых форм, традиционной эстетики и определённой гаммы, сложился в годы правления Екатерины II, когда ювелирное искусство в России достигло своего полного расцвета.

Иногда ювелиры меняли вкус целой эпохи. Таким виртуозом, несомненно, был Карл Фаберже, унаследовавший ювелирное дело от отца, но решивший идти своим путем. 26-летний Фаберже отслеживал модные тенденции и лично отбирал для себя мастеров. В первую очередь его интересовал модерн. Изящные работы Фаберже в 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве привлекли внимание монарших особ — императора Александра III и его супруги Марии Федоровны. Постепенно о таланте выходца из семьи обрусевших немцев с французскими корнями узнал весь мир. Модный дом Карла Фаберже поставлял изделия почти всем королевским домам Европы, Азии и Африки.

В своих работах великий мастер использовал не только драгоценные металлы и самоцветы, но даже сталь и олово. Таким образом, благодаря Фаберже в моду вошли броши из карельской березы, в которые он вкраплял бриллианты. Помимо ювелирного таланта Фаберже обладал еще и, как сказали бы сегодня, способностями топ-менеджера. При изготовлении своих украшений ювелир всегда рассчитывал на любой кошелек, что, разумеется, и сделало его крайне популярным.

Известные на весь земной шар яйца Карла Фаберже также создавались в России. Для изготовления этих уникальных изделий мастер использовался горный хрусталь, нефрит, лазурит и яшму. Рассказывают, что Фаберже создал этот шедевр из драгоценных камней по заказу императорской семьи. А самым дорогим из знаменитых «яиц Фаберже» является «Ротшильдовское». Изготовленное в 1902 году, оно было выкуплено в 2007 году директором частного «Русского национального музея» А. Ивановым на аукционе «Кристис» за 18,5 млн долларов. В настоящее время этот непревзойденный раритет хранится в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга.

Всего за свою жизнь Карл Фаберже изготовил 50 работ, до наших дней дошли только 42 работы великого мастера. И все эти изделия без исключения высоко оцениваются ювелирами и коллекционерами всего мира и считаются непревзойденными.

Если говорить о народах, населяющих Северный Кавказ, то надо отметить, что горцы в течение тысячелетий жили в условиях военизированного быта. Поэтому здесь всегда на высоком уровне находилась металлообработка и изготовление различных видов оружия. Но, кроме этого, горцы изготавливали изделия сельскохозяйственного назначения, орудия труда и предметы быта. Металл применялся и в конском снаряжении.

Широкое применение имела в быту и медь, которая добывалась в старину разными способами. Из нее делали домашнюю утварь: котлы, кувшины, казаны, широкие блюда, посуду, кружки. А из серебра с примесью меди искусные ювелиры делали высокохудожественные изделия (женские пояса, нагрудники, украшения, мужские пояса) и т. д.

«Ингушские мастера очень хорошо владеют такими техническими приемами обработки металлов, как литье, ковка, чеканка и т. д. Таким образом, горцы достигли высоких результатов в обработке металла — особенно в создании бронзовых вещей. Эти предметы затмили собой все остальное, что было создано во времена Кобанской культуры», — пишет в своих путевых записках советский археолог и историк Ярослав Доманский.

Отсюда мы видим, что ингушские мастера из бронзы делали самые разнообразные изделия, в том числе и украшения. Часто бронзовые изделия были орнаментированы геометрическими фигурами. В склепах периода позднего Средневековья советские археологи с участием Я. Доманского обнаружили бронзовые четырехгранные булавки с заостренным концом и выделенным ушком, а также бронзовые наперстки, что говорит о том, что кузнечное ремесло для нашего народа имело огромное значение. К кузнецам относились с особым почтением, а мастера по золоту, серебру и железу были весьма уважаемы в народе.

Драгоценные камни и металлы у всех народов и во все времена считались символами власти и особого положения, однако только благодаря искусству ювелира открывается вся красота камня, весь его потенциал. Немногие из нас смогут разглядеть в необработанных кристаллах будущие бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды. А вот хороший специалист может. Но мало кто задумывается, что для выполнения этой сложной работы человеку нужно обладать железным терпением, художественным вкусом и неиссякаемым трудолюбием.

Считается, что чаще всего профессия ювелира передаётся по наследству. Нередки случаи, когда на протяжении десятилетий, а то и столетий мастерство огранки камней идет из поколения в поколение. И что отрадно, традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжают современные мастера, радуя нас прекрасными изделиями, отвечающими всем канонам ювелирного искусства. Они проявляют свой талант в изготовлении разнообразных женских украшений и развиваются в русле общеевропейских художественных стилей, сохраняя при этом национальный колорит.

Несмотря на то, что в Ингушетии никогда не было ювелирного завода, где люди массово занимались бы изготовлением ювелирных изделий, ингушские мастера и в наши дни занимаются чеканным ремеслом и создают уникальные изделия из драгоценных металлов и камней, которые носят не только декоративный и функциональный характер, но и историческое наследие.

Одним из таких продолжателей традиций ингушских мастеров является наш современник, известный художник — ювелир Бекхан Дахкильгов, который ярко проявил свои способности в чеканном и ювелирном искусстве. Азы профессии мастера по художественной обработке металла Бекхан освоил еще в советские годы, окончив художественное училище в Северной Осетии. Но всерьез заняться любимым делом он смог только тогда, когда брат подарил ему портативное ювелирное оборудование, купленное в Москве. По тем временам это был роскошный подарок. Некоторыми инструментами из своего первого набора мастер пользуется до сих пор.

Чтобы заработать на жизнь, Бекхан ремонтировал ювелирные украшения, а в свободное время творил, создавая золотые и серебряные шедевры. Притом он никогда не копировал чужие вещи, полагаясь лишь на собственную фантазию и ингушский национальный орнамент, элементы которого он по сей день использует в своих произведениях.

Самыми известными работами профессионального мастера являются мужские и женские пояса с национальными орнаментами, такие как «Горянка», «Свадебный» и другие, а также подвески «Солярный знак», различные комплекты, несущие в себе историческую символику, кольца и многие другие изделия, при изготовлении которых мастер использовал старинные методы украшения: гравировку, чернь, чеканку, филигрань, тиснение, насечку. Радует, что коллекция ювелирных работ Бекхана Дахкильгова растет из года в год.

«Мастера ювелирного дела проводят всю свою жизнь с драгоценностями в руках, — говорит Бекхан, — а следовательно, они должны знать не только специфику работы, но и хорошо владеть историческими знаниями. Лично меня, например, всегда интересовало, откуда изначально произошли ингушские национальные орнаменты, что означают те или иные знаки и так далее. Поэтому представителям этой профессии всегда надо быть любознательными и посредством материала, с которым они работают, расширять свой кругозор и познавать тайны глубокой древности».

В республике уже всем известно, что Бекхан Дахкильгов как никто другой может воссоздать старинные национальные украшения любой сложности, но мастер любит вносить в свои авторские работы собственное видение. Он является автором многих свадебных гарнитуров для невесты — это пояса и нагрудники в старинном стиле. По его словам, такие украшения он делал не раз, но в то же время у него постоянно появляются новые идеи, которые он претворяет в жизнь.

Отслеживая большой профессиональный путь нашего героя, можно смело сказать, что на сегодняшний день в создании национальных ингушских украшений Бекхану Дахкильгову нет равных не только в Ингушетии, а может, и в стране.

«Женские свадебные пояса и нагрудники — это очень дорогая и тонкая работа, — делится мастер. — И поэтому неудивительно, что даже восстановить эти старинные национальные украшения по силам только редкому ювелиру. Но каким бы ты искусным мастером ни был, на изготовление одного комплекта невесты уходит около трех месяцев ежедневного кропотливого труда».

По рассказу Бекхана, он начинал творить по старинным дедовским методам: занимался литьем по восковой модели, с помощью которого создавали свои шедевры и мастера Древней Руси. А они в свою очередь, как оказалось, использовали этот древний метод, который придумали еще скифы в далекой древности. Поэтому можно сказать, что свое умение и мастерство ингушский ювелир оттачивал много лет, изучая опыт предшественников и современных мастеров чеканного дела.

Наблюдая за работой Бекхана в его уютном рабочем кабинете, можно понять, что мастер придаёт большое значение даже мельчайшим деталям, из которых и создается драгоценная вещь в единственном экземпляре. Причем, как рассказал Бекхан, все изделия, имеющие историческое значение, он воссоздаёт по собственным эскизам. К примеру, для изготовления кинжалов мастер в качестве образцов использует старинное холодное оружие.

«В 1980 году, по окончании учебы в отделении художественной обработки металла Северо-Осетинского художественного училища, я попросил распределения в Чечено-Ингушский художественный фонд, где и познакомился с известным художником Муратом Полонкоевым, — рассказывает Бекхан. — И сегодня я смело могу сказать, что именно это знакомство оказало на мою дальнейшую творческую жизнь очень благоприятное воздействие. Другими словами, я рос вместе со многими творческими людьми нашей республики: наблюдал за художниками, мастерами прикладного искусства, и брал от них для своего ремесла всё, что можно было взять».

Бекхана Алаудиновича Дахкильгова по заслугам называют единственным ювелиром в Ингушетии, кто обладает навыками филигранной техники производства. Он имеет самый высокий разряд художника-мастера по художественной обработке металла. И именно творческий подход делает каждое из его изделий эксклюзивным. Более того, Бекхан в своей работе руководствуется не количеством, а качеством. Поэтому неудивительно, что работы Бекхана не раз получали высокую оценку любителей и профессионалов. Неоднократно он становился участником и победителем многих российских и международных выставок. Экспозиции, представленные Б. Дахкильговым на ХV Международном фестивале «Мир Кавказу» в Анапе и на выставках в рамках Дней культуры Республики Ингушетия в Казахстане, Турции, Азербайджане и Бельгии, вызвали неподдельный интерес у посетителей. В анонсных путеводителях выставок отмечалось, что среди работ, представленных Ингушетией, имеются уникальные изделия, вышедшие из-под руки талантливого ингушского ювелира Бекхана Дахкильгова.

Появление ювелирных работ на республиканских и межрегиональных выставках за последнее время дает повод надеяться на дальнейшее развитие этого вида прикладного искусства, имеющего давние корни у ингушей. Также хочется думать, что у наших современных мастеров ювелирного дела останется неизменным свой отличительный стиль как в изделиях массового производства, которое может появиться, так и в уникальных эксклюзивных произведениях, над которыми всегда трудился Бекхан Дахкильгов.

Талантливые руки Бекхана Алаудиновича возрождают для народа национальное искусство, создавая старинные изделия, которые пользуются большим спросом не только у нас, в республике, но и далеко за её пределами. К примеру, совсем недавно посредством интернета на страничку Б. Дахкильгова в социальных сетях от одного миллионера из Объединенных Арабских Эмиратов поступил заказ на изготовление женского свадебного гарнитура, и в течение определенного времени этот заказ был выполнен и отправлен за границу.

Мы узнали, что больше всего Дахкильгову нравится работать с серебром.

«Оно живое и поэтому сразу реагирует на самочувствие владельца, — уверенно говорит мастер. — Если он заболел, изделие непременно почернеет. Это говорит о том, что серебро вытягивает болезнь. Также бытует мнение, что серебро поддерживает мужскую силу, и поэтому перстни или часы из этого металла я рекомендовал бы носить мужчинам, а вот женщинам лучше отдать предпочтение украшениям из золота. Они оказывают на женскую психологию благоприятное воздействие и успокаивают нервную систему, что делает женщину более умиротворенной».

Сегодня лучшие из лучших шедевров ювелирного художника хранятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Большая выставочная коллекция, представленная на полках республиканского музея, была изготовлена Бекханом по госзаказу, но это было давно и единственный раз. А так хочется, чтобы государство помогало мастерам прикладного искусства творить историю посредством природного материала, чтобы наши потомки знали свою историю и гордились местными умельцами.

Нынче ввиду отсутствия крупных государственных заказов, многим мастерам прикладного искусства нашей республики приходится в основном ориентироваться на частный сектор. Так или иначе работа в этом плане идет, но по словам Бекхана, изделия, изготовленные для индивидуального заказчика, идут в частную коллекцию, и они безвозвратно уходят от общего обозрения, так как становятся частной собственностью. Потом, по истечении времени, эти изделия очень трудно будет собрать для выставки, и люди их не увидят. Вот это действительно обидно.

Мы поинтересовались у мастера, над какими новыми планами он работает сейчас. И он рассказал, что недавно ему сделали предложение принять участие в одном крупном проекте по средневековым доспехам, инициатором которого является директор Ингушского музея изобразительных искусств Любовь Тумгоева.

«Я, конечно, согласился работать по данной тематике, потому что я всегда увлечённо относился к подобным вещам, — признается Бекхан. — Основной сюжет пока что находится в предварительной стадии оформления, но я уже начал готовить отдельные детали. Правда, в условиях пандемии и отсутствия финансирования осуществление этого очень важного для нашей республики исторического проекта может быть немного оттянуто. Но, надо признать, что это долгосрочный проект, который невозможно при всём нашем желании подготовить и провести за короткий период времени. Ведь для того, чтобы воссоздать точную копию военного обмундирования средних веков, нужно обладать не только техническими навыками, но и неплохо разбираться в военном и историческом деле».

Казалось бы, какое отношение имеют к ювелирной работе подобного рода предметы из боевых доспехов средневековья? Хотя справедливости ради нужно отметить, что мастера по металлу в своем творчестве не ограничиваются какими-то определенными конкретными рамками. Поэтому инициаторы данного проекта основную нагрузку по оформлению и изготовлению заданных предметов возложили на Бекхана Дахкильгова, зная, что он не подведет. Согласно договору, мастер должен сделать кольчугу, шлем и национальный щит. В общем, полный комплект средневекового воина.

«Я хочу поблагодарить людей, которым впервые пришла в голову мысль воссоздания воинских доспехов средневековой Ингушетии, потому как это очень интересная задумка, — говорит Бекхан. — Именно благодаря таким людям в наших музеях сегодня можно увидеть копии многих старинных вещей. К примеру, на стенах Ингушского музея краеведения красуется кольчуга XVI века, принадлежавшая отважному ингушскому воину-наезднику Довту Хучебарову, которая вызывает у посетителей естественный интерес. Правда, из-за тесноты и ограниченности помещений сотрудники краеведческого музея периодически меняют экспозиции, устраивая тематические показы, потому что не могут представить посетителям весь архив сразу. А материала у нас для того, чтобы работать, предостаточно».

Неудивительно, что Бекхана Дахкильгова весьма заинтересовал проект по средневековым доспехам, ведь только такие заказы, которые исходят от правительства или министерства культуры, считаются престижными и вывозятся за границу на различные выставки. Во-первых, это хороший профессиональный рост мастеров и взаимовыгодный обмен между культурами народов России и мира.

«Я всё время думаю о том, что было бы хорошо организовать специальный фонд, который помогал бы осуществлять подобные проекты, — говорит Бекхан. — Но эта инициатива должна исходить от правительства или от лица крупных меценатов. Но в любом случае было бы интересно работать по договорным объемным проектам, которые имеют историческое значение».

С недавних пор, изучая работы и технику древних ингушских мастеров, Бекхан Дахкильгов загорелся идеей использовать в своем деле кости животных, которые в старину использовали для изготовления женских украшений и других предметов. По словам ювелира, его предки широко применяли материалы животного происхождения. Об этом можно судить по археологическим находкам. Зачастую из кости — говяжьей или бараньей — делали рукоятки для ножей и рабочих кинжалов на каждый день. Таким образом можно сказать, что мастер постоянно ищет новые элементы в работах древних мастеров.

«Это древнее искусство, — уточняет ювелир. — Существуют старые рецепты размягчения кости, вплоть до такого состояния, что ее можно сначала завязать в узел, а потом снова сделать ровной и прочной. Я думаю, что очень симпатично будут смотреться изделия из живого материала, каковым, несомненно, является кость, тем более что с фантазией у меня проблем нет, и можно сделать украшения различных цветов и форм и окрашивать их специальными природными растворами».

Как рассказывает Бекхан, все эти приемы работы с различной фактурой он изучает по старым книгам по технической обработке материалов, которые собирает уже не один десяток лет. У мастера имеется небольшая, но очень ценная библиотека, где содержится литература технического плана. Также мастер постоянно ищет необходимую информацию в научной и художественной литературе об ингушах и национальных обычаях. Знакомится с техникой древних мастеров по археологическим находкам в музеях и частных коллекциях.

Бекхан также продолжает изучать элементы, присущие украшениям и национальному костюму, которые ингуши носили в старину. Он ищет новые элементы, которые использовали в древности. Поиск осложняется тем, что многое было утрачено после выселения ингушского народа, особенно мало сведений есть об орнаментах, популярных у ингушей в XIX — начале XX веков. Будучи в ссылке, люди в первую очередь обменивали такие изделия на хлеб и другие продукты. Но мастер не теряет надежды хоть немного, по крупицам, восстановить утраченное и вдохнуть историю в свои современные работы.

В конце нашей беседы Бекхан рассказал одну забавную историю, которая приключилась с ним, когда он учился в пятом классе: «На уроке русского языка мы писали сочинение на тему «Кем я хочу стать». И в своей контрольной работе я написал, что хочу стать художником. Проверив мою тетрадь, учительница красными чернилами сделала вот такую пометку: «Художник — это не профессия, это — призвание». Не знаю, почему, но я на всю жизнь запомнил эти слова. На самом-то деле так оно и есть. Всевышний призвал тебя творить, и ты творишь. Меняются эпохи, люди, но творческий человек пока он живет, будет творить, несмотря ни на что. Что бы вокруг ни происходило, он будет пребывать в своем собственном мире, искать новые пути для творчества и творить. Идет зарплата, не идет зарплата, есть там доход, нет дохода, — если тебе дано призвание, ты, как раб на галере, будешь тянуть эту лямку до последнего вздоха».

Секрет своего мастерства Бекхан Дахкильгов пока что держит в тайне. По его словам, не все знают, что человек, посвятивший себя ювелирному искусству, должен любить свое дело и обладать такими качествами, как старательность, трудолюбие, терпение и хороший вкус. Поэтому выбор ему придется делать очень скрупулёзно, взвесив все «за» и «против». Но есть предположение, что продолжателем этого уникального ремесла из числа приближенных мастера станет только достойнейший.