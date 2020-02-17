Депортация

Приглашаем жителей Ингушетии принять участие в мероприятии, посвященном 76-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию

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23 февраля 2020 года Комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших планирует проведение публичного мероприятия в форме митинга, согласованное с органом исполнительной власти, посвященное 76-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию.

Место проведения мероприятия — Мемориал памяти и славы в Назрани.

Время проведения — 23 февраля 2020 г. с 10:00 до 11:00.

Цель проведения мероприятия — почтить память погибших в период депортации ингушского народа в Среднюю Азию 23 февраля 1944 г.

В мероприятии примут участие руководство республики, представители духовенства, общественных организаций и движений, учащаяся молодежь.

Порядок проведения публичных мероприятий на территории России оговорен в соответствии с Конституцией, Федеральным законом Российской Федерации от 16 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятия обращаемся с убедительной просьбой как к организаторам, так и ко всем участникам предстоящего мероприятия о соблюдении правил его проведения, установленных действующим законодательством, во избежание возможных правонарушений, в том числе создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

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