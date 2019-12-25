Как сообщает пресс-служба энергокомпании, с момента основания в 1865 году маленькое предгорное поселение численностью в 1, 3 тыс. человек обходится без системы водоснабжения. Воду покупают и хранят в резервуарах либо ежедневно набирают и приносят из открытых источников.

«У меня нет возможности выкопать и обустроить колодец. Это — затратно, а я одна воспитываю детей, — говорит Айшат, жительница населенного пункта. — Тяжело приходится: воду приношу ведрами от соседей. Очень много времени и сил уходит. А главное — стыдно. Они ведь покупают. Но иначе мне никак».

В 2019 году за проблему взялись основательно. Летом в рамках плана работ по улучшению водоснабжения в Республике Ингушетия проложили водопровод. В декабре пробурили скважину. Тогда же встал вопрос подключения объектов к централизованным электросетям.

И как это обычно бывает — задачу энергетики решили быстро и кардинально. На первом этапе специалисты Сунженских районных электрических сетей заменили трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА на 400 кВА. Затем приступили к строительству нового участка воздушной линии электропередачи протяженностью 280 метров — установка семи опор завершена, рабочая группа монтирует самонесущий изолированный провод. Уже сегодня работу планируют завершить.

«Возможность принять участие в благом деле, облегчить людям повседневную жизнь — большой подарок для энергокомпании и лично для меня, — говорит директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев, который на месте контролирует ход работ. — Еще в 2003 году, будучи сотрудником аппарата МВД республики, я приезжал в Аршты. Картина, которую я увидел, — женщины, на плечах которых коромысла с полными ведрами, задела меня. Помочь этим людям я не мог, но никогда не забывал о проблеме. Поэтому наш вклад в обеспечение водой сельского поселения так ценен для меня. И я благодарен за эту возможность».