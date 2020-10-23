Об этом газете «Ингушетия» сообщил начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды республики Адам Баркинхоев.

«Работа осуществляется под эгидой Минприроды Ингушетии. Площадь свалки в сельском поселении Нестеровское составила 8,77 гектара, и находилась она в 400 метрах от жилых кварталов города Сунжа. Здесь накапливались отходы I-V класса опасности на протяжении более 20 лет, а объем их составлял более 250 тысяч кубометров. Работа по ликвидации началась в мае прошлого года», — сказал Адам Баркинхоев.

По его словам, ликвидация свалок предусматривает вывоз не только отходов, но и верхнего загрязненного слоя земли глубиной один метр.

«Была произведена биологическая рекультивация путем обновления грунта и посева многолетних растений. Качество жизни жителей заметно улучшилось — в непосредственной близости от свалки проживает более 88 тысяч человек», — добавил Баркинхоев.

В Назрани же площадь свалки составляла около 10 гектаров, и расположена она была в черте города. Как отмечает Баркинхоев, в 150 метрах от свалки находились жилые кварталы, а в радиусе одного километра — средняя школа и детский сад.

«На данной свалке накопилось почти 360 тысяч кубометров отходов. Там также прошла планировка и укатка очищенного от свалочного грунта участка, а земельные участки рекультивированы», — пояснил представитель Минприроды.

Планы на следующий год

На данный момент сотрудники Минприроды Ингушетии работают над подготовкой документации на получение финансирования для ликвидации свалки в Малгобеке.

Малгобекская свалка по трассе в Вежарий-Юрт функционировала с 80-х годов. За многие годы на территории 20 га образовалась огромная гора мусора: от биологических отходов до промышленного пластика.

Периодически мусорный полигон самовозгорался, нанося огромный ущерб экологии, не говоря уже о вреде здоровью местных жителей, проживающих в радиусе 300 метров. В 2017 году по многочисленным просьбам населения она была полностью закрыта и ожидалась ее ликвидация.

«Данная свалка действительно эксплуатируется до сих пор. В планах на 2020-2021 годы она у нас стоит в очереди на ликвидацию и рекультивацию. Ввиду отсутствия денежных средств данная заявка была переделана, и рекультивацию и ликвидацию мы планируем перенести на 2021-2022 годы», — рассказал изданию Баркинхоев.

По словам проживающих неподалеку жителей, понимая весь вред, исходящий от свалки, они контролировали полигон, и благодаря их надзору мусор на территорию за все это время при них никто не выбрасывал.

Для предупреждения о незаконности пользования этим местом для сброса отходов администрацией города здесь был установлен баннер, в котором сообщалось о штрафе в размере 5 тысяч рублей за нарушения. А чтобы как-то снять с города нагрузку по части мусора, для этих целей была отведена временная территория.

«В городе Малгобеке открыта санкционированная свалка, выделен под нее земельный участок, около 10 га. В данное время мусор вывозится на эту свалку», — подтвердил глава городской администрации Муса Галаев.

Но какие меры будут приняты по ликвидации свалки, и в какие сроки? Этот вопрос долгое время остается у жителей города открытым.

По словам Адама Баркинхоева, первоначально был запрограммирован метод рекультивации с вывозом отходов на Сунженский полигон. Но появился ряд проблем с их транспортировкой.

Так, например, единственный полигон в республике уже переполнен. Плюс ко всему перевозка из Малгобека в Сунжу нанесет вред и автомобильным дорогам, и атмосфере, в связи с чем принято решение использовать более затратный, но безопасный новый метод ликвидации мусора.

«Планируется все отходы локализовать на отведенном участке. Там будет создана своего рода чаша с гидроизоляцией. В эту чашу будут выливаться все отходы, которые есть на территории. После чего уже закроют чашу слоями грунта и нетканым материалом, ПГС. Самый верхний слой будет состоять из плодородной почвы, что дает возможность высаживать травы. Этот метод называется биологической рекультивацией», — рассказал о новой технологии Адам Баркинхоев.

Новый метод позволит очистить 20 га земли вместе с почвой. Завезут новый грунт, и территория станет экологически чистой. Также на этом месте можно будет заниматься хозяйством или строить дома, тогда как в других случаях рекультивации этого нельзя было сделать.

Составив план по данному объекту, Минприроды позже провело совместно с городской администрацией совещание, где был затронут ряд проблем экологии в районе. Например, возник вопрос о мусоре в Ачалуках, где санкционированных свалок практически нет, из-за чего отходы люди выбрасывают прямо в поля.

Задел на перспективу

Реализовать планы по строительству новой мусорной площадки собираются уже в 2022 году. Представители Минприроды уже проехались по всем районам республики, чтобы в целом оценить ситуацию.

Решить проблему утилизации мусора в Ингушетии планируют за счет строительства нового полигона, а также создания комплексов по переработке отходов.

«Мы уже разрабатываем проектно-сметную документацию по строительству второго полигона, который будет находиться в Малгобеке, это инвестиционный проект. По размерам он будет меньше, чем первый, но точно назвать объемы я не могу, пока не будет завершена разработка проекта. Думаем, что мы закончим эту работу в течение полугода. До заполнения первого полигона работы по строительству второго полигона должны быть закончены», — пояснил Адам Баркинхоев.

Он отметил, что после ликвидации всех четырех крупных свалок в регионе мощностей второго полигона должно хватить на несколько лет.

«В регионе планируют перерабатывать все запрещенные к захоронению отходы. Мы включили в госпрограмму мероприятия по созданию объектов обработки, сортировки и переработки всех запрещенных к захоронению отходов — это металл, дерево, резина, полиэтилен, ртутные лампы. На сегодняшний день в регионе есть только сортировка отходов, а после сортировки все полезные фракции направляются в регионы, где есть возможности переработки», — резюмировал представитель Минприроды.

Ранее сообщалось, что за 2015 и 2016 годы в Ингушетии ликвидировано около 120 крупных и мелких свалок. На данный момент осталось 16 свалок, в том числе четыре крупные — в Сунже, Назрани, Малгобеке и Карабулаке, которые законсервированы. Их планируется ликвидировать в рамках ФЦП «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы.

Напомним, Ингушетия участвует в пяти из одиннадцати федеральных проектов национального проекта «Экология», а именно: «Чистая страна», «Создание комплексной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов».

Ключевая цель проекта «Чистая страна» — уменьшение экологического ущерба, связанного с захоронением твёрдых бытовых отходов, снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, а также создание интерактивной информационной системы, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций. Срок реализации проекта — с января 2017 года по 2025 год включительно.

В общей сложности, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в 2019 году планировалась ликвидация 16 несанкционированных свалок в границах городов и 17 наиболее опасных объектов для окружающей среды на территории восьми субъектов Российской Федерации: Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни, Волгоградской, Московской, Смоленской и Брянской областей, а также Ингушетии.