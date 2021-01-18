Наибольшее количество заявок, получивших поддержку, представили Москва и Якутия — 7 и 4 соответственно, чуть меньше, три проекта, будут реализованы в Карелии. На средства гранта общественные организации в этом году собираются построить этнопарк, провести адаптацию и социализацию трудовых мигрантов и их детей, заняться сохранением родных языков.

Как сообщил газете «Ингушетия» портал «Нацакцент», самый большой грант — 9 млн 986 тыс. 30 руб. — получила Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС). Проект направлен на консолидацию позиций религиозных организаций РФ по вопросам государственно-конфессиональных, межрелигиозных отношений и развития диалога между представителями разных религий, обмен опытом в сфере социального служения и волонтёрства в условиях пандемии.

На средства гранта НКО будет, в частности, делать ежемесячно мониторинг «Религиозная свобода в современном мире», выпускать видеосюжеты о деятельности организации и наиболее значимых межрелигиозных мероприятиях, социальном служении религиозных организаций, распространять информацию в СМИ.

На создание образовательной и медиаинфраструктуры для сохранения языков народов РФ Ассамблея народов России получила 8 млн 733 тыс. 753 руб. Речь идет о сохранении мокшанского, северного хантыйского и нанайского языков, а также ливвиковского наречия карельского языка.

На третьем месте по сумме гранта проект АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» «ЭтНик: ресурсное сообщество» — 7 млн 735 тыс. 932 руб. На полученные средства общественная организация будет проводить работу среди национально-культурных СО НКО, а также создаст специализированные ресурсные хабы в этнокультурном секторе и сформирует пул региональных экспертов.

В вепсском селе Рыбрека Республики Карелия в 2021 году появится этнопарк «Каларанд». На его создание карельская региональная общественная организация «Общество вепсской культуры» получила 1 млн 450 тыс. руб. Здесь будут продвигать вепсский язык и культуру.

Дагестанская региональная общественная организация «Живое слово» на 3 млн 341 тыс. 685 руб. выпустит мультфильм «Приключения в ауле Мастеров», который станет продолжением первых трех серий «Аул Мастеров», получивших поддержку фонда в 2017 году. В рамках грантовой поддержки теперь планируется выпустить шесть серий мультфильма «Приключения в ауле Мастеров» на русском языке с переводом на языки народов Северного Кавказа.

Проект «Школа этноблогера» АНО «Культурный центр «Лука» председателя Самарского отделения Гильдии межэтнической журналистики Арины Фечиной получил 498 тыс. 950 руб. Детей и представителей молодого поколения будут обучать навыкам работы с межнациональной темой в интернет-среде.

Еще один проект ассоциации «Казаки Терского казачьего войска» «Маршруты казачьего Ставрополья» презентован членом регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики в Ставропольском крае Натальей Гребеньковой. На грант в сумме 2 млн 166 тыс. 983 руб. в регионе создадут мультимедийный портал с тремя туристическими маршрутами по территории края и проведут мероприятия для молодежи, СМИ и туроператоров региона.

Всего победителями первого в 2021 году конкурса на получение президентских грантов стали 2 тыс. проектов из всех регионов страны. Общая сумма поддержки составляет 4,2 млрд рублей.