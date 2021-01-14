Россия активно стремится стать производителем цифровых технологий

Преподаватель РАНХиГС Сергей Решетняк рассказал газете «Ингушетия» о господдержке развития IT-сектора

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В конце прошлого года мы наблюдали сразу несколько важных события, которые действительно могут повлиять на развитие IT-сектора российской экономики. Речь о государственной поддержке IT-стартапов и о налоговом маневре в IT-отрасли.

Их можно рассматривать как звенья одной цепи. В совокупности они реально могут повлиять на развитие цифровых технологий в стране. Причем речь не просто о внедрении цифры в нашу повседневность, а именно создание отечественного сектора экономики. Данные налоговые преференции позволят не только простимулировать отечественного производителя программного обеспечения, но и привлечь в нашу юрисдикцию субъектов, которые могут получить статус российских резидентов, тем самым получив право на данные преференции, о чём говорит Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Старший преподаватель кафедры правового обеспечения деятельности органов власти Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Сергей Решетняк прокомментировал газете «Ингушетия» развитие IT-сектора в свете его государственной поддержки.

«Россия активно стремится уйти из сферы потребителя цифровых технологий в сферу производителя таких технологий, — рассказал он. — Правом на налоговые преференции с 1 января 2021 года будут пользоваться производители программных продуктов, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что должно стимулировать и рынок отечественных производителей аппаратных устройств, которым станет проще выпускать на рынок конкурентно-способные устройства, оснащенные отечественным программным обеспечением, которое станет на порядок дешевле иностранных аналогов, а также выйти нашим компаниям на международный рынок, имея ценовые конкурентные преимущества перед иностранных компаниями за счёт меньшей себестоимости конечного продукта. А снижение страховых взносов с 14% до 7,6%, а ставки налога на прибыль с 20% до 3% такие преимущества реально создает. Особенно по налоговой ставке, которая становится одной из самых маленьких для IT-производителей в мире».

Преподаватель РАНХиГС также отметил, что для таких компаний, как и для тех компаний, которые участвуют в распространении российского программного продукта, отменяется НДС. В совокупности данные меры однозначно могут и должны стать катализатором развития отечественных IT-компаний, производителей российского программного обеспечения.

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