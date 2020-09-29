— Ахмед Магомедович, как и почему родилась идея создания представительства ЦДУМ в Ингушетии?

— Мусульманские организации сегодня должны идти в ногу со временем, заниматься не только сугубо обрядовой практикой, но и активно включаться в просветительскую, разъяснительную и социальную работу. В условиях пандемии коронавируса и связанными с ней новыми вызовами, эта модель продемонстрировала свою эффективность в разных регионах России. Мы хотим, чтобы это направление получало развитие и в нашей республике.

— Но почему именно ЦДУМ?

— Мы считаем, что одну из ключевых ролей в российской умме традиционно играет Центральное духовное управление мусульман, как старейшая организация, представляющая наших единоверцев не только в стране, но и за ее пределами. Муфтий Талгат Таджуддин был одним из пионеров возрождения исламской науки и культуры на постсоветском пространстве. Кроме того, для нас важно, что ЦДУМ ведет работу в Сибири и центральной России, регионах, где проживает огромное количество наших земляков, с которыми необходимо поддерживать духовное единство и культурные связи. Представительства Центрального ДУМ на протяжении многих лет работают в крупных городах и регионах страны. Открывая представительство в Ингушетии, мы хотели совместить многолетний опыт старейшей мусульманской организации с новыми подходами в работе, которые, как мы убеждены, пойдут на пользу всей республике и всему ингушскому народу.

— Можно ли говорить о появлении в Ингушетии еще одного духовного управления, как об этом написали некоторые ресурсы?

— Ни о каком новом духовном управлении мусульман речи не идет. Мы планируем работать в новом формате центра исламской культуры и просвещения. Это позволит нам проводить социальные и культурно-просветительские мероприятия, сохраняя духовное единство ингушской уммы. Если помните, именно на юбилее ЦДУМ президент Путин выступил с программной речью, касающейся развития российского ислама, сказав о необходимости активизации культурно-просветительской работы, создания культурных центров, молодежных, женских и социальных организаций мусульман.

— Вы акцентировали внимание на единстве мусульман Ингушетии. Настолько этот вопрос актуален в республике?

— Этот вопрос актуален для всего мусульманского сообщества. К единству нас призывает Коран: «Держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями». Забота о единстве и взаимопонимании мусульман является одним из приоритетов нашей работы. Еще раз хочу отметить и внести ясность: нового духовного управления мусульман в Ингушетии не будет.

От редакции. Из выступления Владимира Владимировича Путина в Уфе на встрече с главами духовных управлений мусульман России: «Новая социализация ислама должна рассматриваться как развитие традиционного мусульманского образа жизни, мышления, взглядов в соответствии с современной социальной действительностью, в противовес идеологии радикалов, сталкивающих верующих в средневековье. Здесь важны и новые формы работы — через мусульманские культурные центры, исламские научно-просветительские центры, молодёжные, женские клубы».