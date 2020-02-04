Финалистами стали 30 участников. Из них 14 человек представляют Ставропольский край, 7 — Дагестан, 4 — Кабардино-Балкарию, по два — Северную Осетию и Чечню, и один финалист — Карачаево-Черкесию. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

1-2 февраля 2020 года в Пятигорске проходил региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Северо-Кавказского федерального округа. Участие в полуфинале приняли 263 конкурсанта из Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Ингушетии.

По итогам полуфинала СКФО к участникам обратились заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Александр Садовский и депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Светлана Журова.

Прославленная спортсменка поздравила конкурсантов, отметив, что само по себе участие в полуфинале является важной жизненной победой.

«Даже если не получилось сейчас, я уверена, что вы попробуете еще. И самое главное, что вы должны знать, пройдя так далеко — вы уже большие молодцы и настоящие профессионалы. А значит, будете точно востребованы и нужны своей стране и своим регионам», — высказала пожелания Светлана Журова.

В свою очередь Александр Садовский поделился сложившимся у организаторов конкурса мнением о характерных чертах северокавказских участников, отличающих их от конкурсантов из других регионов. В частности, это особое чувство внутреннего достоинства и уважения к другим, помогающие местным лидерам добиваться успеха в профессиональной деятельности и коммуникациях.

"Когда за рабочим столом говорил старший, его обязательно выслушивали до конца. Когда участник хотел кого-то покритиковать, он делал это в такой форме, чтобы другой мог эту критику принять. Мне кажется, эта черта уникальна и при этом настолько ценна, что ее обязательно стоит сохранять и нести дальше«,— обратился Александр Садовский к участникам.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» также призвал полуфиналистов активно применять собственный лидерский потенциал в реализации социальных инициатив.

"Каждый из вас уже достаточно силен, чтобы помогать другим. И тема социальных проектов неслучайно проходит сквозной нитью через конкурс. Я знаю, что у многих из вас уже начаты подобные проекты, и я надеюсь, что вы продолжите их, чтобы сделать свою малую родину еще лучше«,— заключил Александр Садовский.

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СКФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.

Традиционно в рамках конкурса, помимо оценочных мероприятий, прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Про любовь» для полуфиналистов конкурса провел всемирно известный спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ, член общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Сергей Бурлаков. Он рассказал конкурсантам о преодолении трудностей, о том, как любовь формирует личность, как любовь раскрывает в человеке его безграничный жизненный потенциал. На своем примере Сергей Бурлаков показал, что в обычном человеке всегда есть потенциал необычных возможностей, и именно любовь формирует пласт самых ярких и сильных сторон в личности человека.

Кроме того, накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний «РусГидро» и «Россети» встретились с участниками и рассказали о планируемых и реализуемых проектах в Северо-Кавказском федеральном округе, возможностях компаний, в том числе в части социальной защиты, об открытых вакансиях. Желающие из числа конкурсантов сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) — 227 тысяч заявок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 745 — на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 «лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.