Благотворительность

Беда объединяет

Представители самых разных национальностей откликнулись на призыв помочь собрать деньги для лечения ребенка

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Беспомощность и неуверенность, страх и душевная боль — с такими чувствами знаком каждый родитель, который столкнулся с тяжёлой болезнью своего ребёнка. Ещё тяжелее от того, что нужно провести сына или дочь через сложное лечение, результат которого непредсказуем. А теперь представьте, что душевные муки родителей могут быть еще ужаснее от того, что для этого лечения нужны огромные, неподъёмные для семьи, родственников деньги. Что вы скажете о сумме 150 млн рублей, которые срочно нужно собрать для одного укола (говорят, какой-то американский препарат), необходимого полуторогодовалому Адаму Нагоеву из Кабардино-Балкарии?!

— У Адама очень редкий диагноз — спинальная мышечная атрофия, — рассказал газете «Ингушетия» таксист из Карачаево-Черкесии Мураддин. — Это одна из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями. 50% детей с СМА не доживают до двух лет: это дети преимущественно с первой формой заболевания. А у Адама именно первая форма. Ему осталось три месяца жить, если не успеем собрать нужную сумму.

В течение месяца мы с ребятами — простыми неравнодушными людьми из КБР, КЧР самых разных профессий, сфер деятельности, откликнувшимися на эту беду, собрали 110 млн рублей. Только за полтора часа вчера в братской Ингушетии при поддержке ребят из фонда «Тешам» мы собрали полмиллиона. Уверен, что мы успеем...

Дай Бог, чтобы успели!

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