— У Адама очень редкий диагноз — спинальная мышечная атрофия, — рассказал газете «Ингушетия» таксист из Карачаево-Черкесии Мураддин. — Это одна из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями. 50% детей с СМА не доживают до двух лет: это дети преимущественно с первой формой заболевания. А у Адама именно первая форма. Ему осталось три месяца жить, если не успеем собрать нужную сумму.

В течение месяца мы с ребятами — простыми неравнодушными людьми из КБР, КЧР самых разных профессий, сфер деятельности, откликнувшимися на эту беду, собрали 110 млн рублей. Только за полтора часа вчера в братской Ингушетии при поддержке ребят из фонда «Тешам» мы собрали полмиллиона. Уверен, что мы успеем...

Дай Бог, чтобы успели!