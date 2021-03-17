«Такой мониторинг мы проводили год назад прямо перед началом пандемии, из-за которой проверки впоследствии были приостановлены. Сейчас многие наши знакомые и друзья жалуются на рост цен продуктов первой необходимости в магазинах шаговой доступности и крупных торговых сетях. И, действительно, цены стали выше прежних по нашим подсчетам на 10-20%. Эту информацию мы передали в региональное управление Федеральной антимонопольной службы для того, чтобы выяснить обоснованность текущей стоимости данных видов продукции», — сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева.

Представители Народного фронта решили сравнить ценники на продукты, которые были в феврале-марте 2020 года и в марте текущего года. Для чистоты мониторинга общественники проводили анализ одних и тех же товаров конкретных наименований и сортов в одних и тех же торговых сетях. По данным активистов ОНФ, цены на целый ряд продуктов из ежедневного рациона жителей региона за прошедший год выросли значительно выше величины инфляции. Так, заметно подорожали масло растительное, масло сливочное, яйцо куриное, картофель, мука и макароны. К примеру, цена двухлитровой бутылки растительного масла выросла с 160 до 227 руб., 700 г риса на оптовых складах можно приобрести за 30 руб., тогда как в прошлом году его сумма в тех же магазинах составляла всего 18 руб., а вот лоток яиц сейчас по цене 240 руб., вместо прежних 110 руб.

«Для жителей отдаленных населенных пунктов региона вопрос роста цен стоит очень остро. Сложившаяся ситуация сильно беспокоит людей, ведь в республике наблюдается высокий уровень безработицы, заработные платы госслужащих стоят на месте, а продукты при этом дорожают. Кроме того, опрошенные нами респонденты — продавцы и покупатели — жалуются на снижение качества продуктовой корзины», — дополнил член регионального штаба ОНФ в Республике Ингушетия Магомед Оздоев.

В региональном отделении ОНФ напоминают, что любой гражданин может сообщить о росте цен на продовольствие в ФАС. Что касается активистов ОНФ, то общественники продолжат вести статистику продуктов, на которые наблюдается наибольшее повышение цен.