Участники форума собрались в мастерской управления «Сенеж», расположенной в Подмосковье, и сразу включились в многочисленные тренинги, деловые игры и кейсовую работу. Немаловажную роль здесь играет обмен опытом и знакомство с областями. От Ингушетии в данном мероприятии принял участие пресс-секретарь Комитета по делам молодежи Ингушетии Альберт Зангиев.

«Помимо тренингов, деловых игр и кейсовой работы, участники всего форума получили очень полезную и насыщенную информацию от специалистов в области медиасферы», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Коммолодёжи региона.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров представил результаты исследований о современной молодежи: «У молодежи в 18 лет — 24 года на первом месте — заниматься любимым делом, сделать карьеру, получить хорошее образование, признание коллег, создать счастливую семью, воспитать детей, иметь надежных друзей. У молодых людей в 25 лет — 34 года на первом месте — создать счастливую семью, воспитать детей, иметь надежных друзей, иметь интересную работу».

Руководитель пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня» Анна Старкова поделилась новыми возможностями, которые открыла пандемия: «Необходимо самим формировать инфоповоды, находить новые способы коммуникации. Нужно найти ту аудиторию, на которую вы хотите установить влияние, и идти туда». Специалист посоветовала уходить от пресс-релизов и делать упор на те соцсети и площадки, в которых находится целевая аудитория.

Руководитель редакции политической информации Информационного агентства России ТАСС Ирина Вьюнова рассказала о формировании информационного поля федерального и регионального уровней: «Какие темы интересуют людей? Писать можно на любую тему. Главное — как ее подать. Чем оперативнее даем информацию, тем выше шансы, что СМИ об этом напишут».

Также в программу семинара вошли образовательные блоки от основателя Agenda Media Олега Бармина про создание видеоконтента для социальных сетей, продюсера и основателя цифровых агентств Chubox Media Анастасии Чубоксаровой о новых возможностях для коммуникации в ClubHouse.

Кроме этого, прошел «Баттл социальных сетей ТикТок против Инстаграма» с участием тикток-блогера Насти Луч, оператора Насти Ивлеевой, Иды Галич, Фармина Велиева. Модерировала дискуссию пресс-секретарь проекта «Топ Блог» Наталия Токмогашева. Также состоялась деловая игра от АНО «Диалог» и площадка, на которой представители обменялись собственными практиками.

Перед представителями пресс-служб и общественных организаций выступила и заместитель главного редактора телеканала RT Анна Белкина.

На интервью-сессии «ТикТок-страна» блогеры Александр Стельмах, Владислав Красавин и Петр Земсков рассказали, что нужно делать, чтобы развить аккаунт в ТикТоке, и раскрыли типичные ошибки.

Образовательный блок на тему «Как работать с информацией в интернете в эпоху фейков, анонимных каналов и конфиденциальности?» провел медиаэксперт Виктор Леванов.

Политтехнолог Леонид Дегтярев обсудил с участниками семинара особенности формирования идеологии.

Образовательную часть семинара продолжила сессия «Актуальные коммуникационные модели для органов власти. Где искать и как ловить молодых людей в новых медиа», которую провели управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов и директор департамента специальных проектов агентства «Социальные сети» Даниил Запятой.

Напомним, что мастерская управления «Сенеж» — это образовательный центр, на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодёжи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтёров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых). Помимо обучающих мероприятий, в мастерской управления «Сенеж» проходят очные этапы проектов президентской платформы «Россия — страна возможности» — семинары, стратегические дебаты, форумы и конференции.