Мероприятие было предназначено для журналистов, освещающих жизнь в Северо-Кавказском федеральном округе, а также представителей пресс-служб СКФО. Участие в мастер-классе приняли представители каждого из 7 регионов Северного Кавказа.

В рамках обучающих лекций известные журналисты, обозреватели и руководители крупных медиапроектов поделились с участниками мероприятия секретами работы в медиа и рассказали об особенностях создания контента для разных платформ.

Генеральный продюсер РБК по Digital-продуктам Иван Макаров рассказал о современном медиапотреблении и KPI журналиста, новых методах мониторинга и управления каналами потребления. Эксперт MediaToolbox Максим Корнев подробно остановился на теме фактчекинга, без которого нельзя обойтись в современном мире журналистики. Режиссёр и сценарист интерактивного кино и VR, фаундер (сооснователь) студии Lateral Summer Антон Уткин рассказал о нарративной виртуальной реальности.

О тонкостях работы медиа в «Телеграме» участники мастер-класса узнали от руководителя медиасообщества «Планёрка» и telegram-канала «Планёрка» Александра Литвинова. Выпускающий редактор международного телеканала Russian Travel Guide Елена Нупрейчик наглядно объяснила, какие существуют инструменты работы тележурналиста в современном медиапространстве.

«У участников мастер-класса была уникальная возможность познакомиться с основными технологическими тенденциями развития современных медиа, новыми профессиональными требованиями, которые предъявляются к журналистам, а также узнать, с помощью каких технологий подается информация в современном мире», — отметил заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов.

Мастер-класс для журналистов и представителей пресс-служб СКФО организован Министерством экономического развития Российской Федерации и информационным агентством ТАСС.

Это уже пятый обучающий мастер-класс: первый состоялся в 2016 году в Пятигорске, в 2017 году — в Грозном, в 2019 году мастер-класс проходил в Махачкале в рамках форума «Медиавстреча на Северном Кавказе». В 2020 году первый мастер-класс с успехом прошел в «МинводыЭкспо» 6-7 октября. Для участников выступали медиаменеджер Наталья Лосева, редактор медиапроектов Ирина Чернуха, телевизионный журналист Антон Войцеховский, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич и журналист Максим Поляков.