В обсуждении повестки дня участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ингушетии Мурат Хаматханов и коммерческий директор Торгово-промышленной палаты республики Муса Гадиев.

Участники совещания приводили примеры конкретных ситуаций по теме совещания, а также задавали интересующие их вопросы, на которые специалисты Роспотребнадзора дали исчерпывающие ответы.

Так, руководителям рынков указали на необходимость четкого понимания ими чреватости несоблюдения требований маркирования. Те в свою очередь обязались довести информацию до своих работников, так как тяжесть последствий доходит вплоть до уголовного наказания согласно статье 171 ч. 3 и ч. 4 УКРФ.

Кроме того, до сведения предпринимателей были доведены основные положения Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), принятого 2 февраля 2018 года. Также они были проинформированы об основных изменениях, внесенных в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», касающихся вопросов маркировки отдельных видов товаров.

Учитывая нынешнее положение в республике, бизнес-уполномоченный Мурат Хаматханов предложил создать рабочую группу, которая оказывала бы всяческую помощь предпринимателям в этом вопросе.

Далее представители бизнес-сообщества были ознакомлены с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 791-р, которым было утверждена «Модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации», а также с «Перечнем отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», установленным распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 792-р.