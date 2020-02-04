Согласно документу, изначально на выплату материнского капитала на трехлетний период закладывалось более 945 миллиардов рублей. Опубликованный проект поправок предполагает увеличение финансирования до 428 миллиардов рублей в 2020 году, 522 миллиарда рублей — в 2021-м и 582 миллиарда рублей — в 2022 году.

Как стало известно из перечня поручений главы государства по итогам Послания Федеральному собранию, программа материнского капитала будет продлена до 31 декабря 2026 года.

Владимир Путин указал правительству до 15 апреля внести соответствующие поправки. При этом должна быть предусмотрена ежегодная индексация. Кроме того, российские семьи смогут получить материнский капитал уже при рождении первенца. Господдержка позволит родителям подготовиться к появлению второго ребенка.

Когда в семье родится первый малыш, его родители смогут претендовать на выплату по этой мере государственной поддержки в ее сегодняшнем объеме. Речь идет о 466 617 рублях. Президент обратил внимание, что в современных условиях — с учетом демографического взрыва — этого недостаточно.

«Предлагаю увеличить маткапитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребенка. Таким образом, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми — до 616 тысяч рублей», — заметил глава государства.

Напомним, что государственную поддержку семьям при рождении или усыновлении второго и третьего ребенка начали оказывать с января 2007 года, программа действует до конца 2021 года. Размер маткапитала составляет 453 тыс. руб. В 2020 году он вырос до 470 тыс., в 2021 году — до 489 тыс. руб.

Путин также напомнил, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита.

«В целом семья с тремя детьми сможет вложить при помощи государства в решение жилищной проблемы свыше миллиона рублей», — заключил Президент.

Кроме того, он предложил ввести выплаты для детей от трех до семи лет. Их получат семьи, доход которых не превышает прожиточного минимума на человека. Деньги начнут начисляться с 1 января 2020 года. Размер пособия для семей с детьми в будущем может достичь 11 тысяч рублей на ребёнка в месяц в среднем по стране.

Оформление документов на получение материнского капитала на рождение первого ребенка может начаться в марте-апреле 2020 года, об этом журналистам сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

«Будут вноситься существенные изменения в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты начнем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и ежемесячные пособия на детей», — сказала она.

В Совете Федерации сообщили, что для выполнения поручений Президента Владимира Путина необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

Напомним, что средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, на обучение детей, формирование будущей пенсии матери, на покупку товаров и услуг для соцадаптации детей-инвалидов и их интеграции в общество. Семьи с низкими доходами, где родился второй ребёнок, с 2018 года могут оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала или направить эти деньги на оплату яслей.