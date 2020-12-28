Новогодние традиции складывались на протяжении тысячелетий. Ещё в древние времена язычники отмечали наступление нового года пышными пиршествами, с различными обрядами, забавами, играми, торжественными приношениями и подарками.

Не было чуждо такое веселье и ингушам. Известно, что окончанием старого года у ингушей, как у многих народов, считался последний день перед зимним равноденствием, то есть 21 декабря, и после трехдневного солнцестояния — 25 декабря. С увеличением долготы дня начинался отсчёт нового года. 12 лучших юношей из села привозили из леса дуб, потом всем селом торжественно сжигали его, и из общего костра каждый нёс огонь в свой очаг, где уже три дня, в целях очищения и благословения, не поддерживался огонь.

Помню и традицию, которую соблюдала до последнего моя свекровь Кейпа Харсиева, что-то связанное с праздником Навруза, о котором не раз писала газета «Ингушетия». Она всегда готовила борщ, куда входило семь растительных компонентов, ссылаясь на то, что именно это делала и её мама.

Сегодня ингуши, как жители России, традиционно отмечают этот праздник 31 декабря, с тех пор как царь Пётр I, стремившийся всеми силами европеизировать Россию, своим указом от 15 декабря 1699 года установил начало года на Руси с 1 января. Повелев при этом украшать в новогоднюю ночь дома сосновыми ветвями и деревьями, поздравлять друг друга, разжигать костры и «учинять стрельбу».

Традиции празднования Нового года разительно отличаются в разных странах мира. Более того, множество народностей встречает приход Нового года вовсе не 1 января. Мы предлагаем вам взглянуть на наиболее необычные ритуалы и обряды, связанные с этим праздником, в разных уголках мира и в разные времена.

У славян в древности варили кашу из цельных зёрен, из нескольких видов злаков, из теста выпекали фигурки домашних животных, которыми одаривали гостей. Считалось, что Новый год надо встречать в новом платье. Старались рассчитаться с долгами и прощать обиды. Эта традиция была присуща всем народам.

В Великобритании дом принято украшать ветками остролистника и омелы белой. В древности здесь тоже спиливали огромное дерево, отлёживали год и потом жгли в очаге под Новый год. Считалось, что древние викинги принесли этот обряд.

Во Франции тоже символом благополучия и семейного очага считается большое полено, которое зажигается в каминах домов. А лучший новогодний подарок — колесо.

Навруз — в переводе означает «новый день», знаменует собой первый день весны, обычно известен как персидский Новый год. Его празднуют в Иране, Азербайджане, Албании, Бахрейне, Армении, Грузии, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане, а также в Сирии, Ливане, Пакистане, Индии, в северо-западной части Китая, на Кавказе, в Крыму и на Балканах. В Навруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов.

По причине отсутствия снега, ёлок и оленей в Австралии Дед Мороз одевается в плавательный костюм, но белая борода и красная шапочка при этом обязательны.

В Австрии хорошей приметой считалось встретить трубочиста, прикоснуться к нему и испачкаться.

В Аргентине служащие учреждений в последний день выбрасывают из окон старые календари, ненужные ведомости и бланки, и уже к полудню тротуары и проезжая часть густо покрываются пухлым слоем бумаги.

В Италии тоже есть традиция выбрасывать из окон, но старую мебель. Очень популярна здесь Бефана — маленькая старушка-ведьма, которая разносит детям сладости. От козы ждут подарков дети в Норвегии.

В Афганистане Новый год проходит в день великого равноденствия. Глава селения проводит первую борозду на поле, а женщины празднуют отдельно, поставив в караул девушку.

Поскольку в Бирме наступление Нового года приходится на самое жаркое время, его приход отмечается фестивалем воды. Но обливание водой никого не обижает. То же самое происходит и на Кубе перед Новым годом. Все наполняют бокалы водой, а когда часы бьют двенадцать, выплёскивают её через открытые окна на улицу.

В канун Нового года в Бразилии на океанском пляже загораются на песке тысячи свечей. Женщины в длинных платьях заходят в воду и бросают лепестки цветов. А кенийцы в Новый год купаются в реках, озёрах, в океане, ездят на лодках. Отважные голландцы плещутся 1 января в ледяном Северном море.

Во Вьетнаме Новый год встречают ночью. С наступлением сумерек зажигают костры в парках, садах и на улицах. Здесь же на углях готовят лакомства из риса.

Очень необычно отмечают Новый год в Индонезии: воздвигают двухметровые колонны из подкрашенного риса, а потом разбирают их по домам.

В Греции существует обычай, согласно которому ровно в полночь глава семейства выходит во двор и разбивает о стену плод граната. А в Мексике существует обычай разбивать глиняные горшки, наполненные фруктами, водой, новогодними подарками. В Швеции же под Новый год принято разбивать посуду у дверей соседей.

Очень красивые обряды встречи Нового года в Индии. Жители северной Индии украшают себя белыми, розовыми, красными и фиолетовыми цветами. Парад роз проходит во время празднований Нового года и в Калифорнии.

А в Иране Новый год встречают 21 марта. Там люди за несколько недель до Нового года высаживают в небольшие горшочки зерна пшеницы.

В Микронезии обитатели одного из островов каждый год меняют имя, чтобы сбить с толку нечистую силу. Потом при встрече садятся на корточки и шепчут имя на ухо друг другу.

В Монголии Новый год совпадает с праздником скотоводства, поэтому для него характерны спортивные состязания, конкурсы на ловкость, смекалку, смелость.

На Филиппинах с ноября начинается массовое изготовление ёлок из пластмассы.

В Финляндии незамужние девушки бросают через плечо башмачок. Если он упадёт носком к двери — быть свадьбе.

В Шотландии накануне Нового года поджигают в бочке смолу и катят её по улицам.

В Эквадоре набивают соломой чучело из старой одежды, перечисляют все неприятности и поджигают его.

В Японии Новый год встречают не в полночь, а с восходом солнца. В момент наступления Нового года японцы обязательно начинают смеяться.

В сопровождении экипированных коров с ветками сосны и колокольчиками очень популярно ходить в гости под Новый год в Швейцарии.

В Перу в канун Нового года одеваются в жёлтое, так как этот цвет считается притягивающим удачу. А кто хочет путешествовать — обходит свой квартал с чемоданом.

Фейерверком и оглушительным боем барабанов и тарелок встречают в феврале Новый год китайцы.

Огненное шоу — новогодняя традиция в Шотландии. Здесь жонглируют горящими корзинами, которые потом бросают в море.

За минуту до полуночи огромный хрустальный шар медленно скользит вниз по шпилю высотного здания в Нью-Йорке и, раскрываясь, осыпает всех конфетами.

Добрая традиция карнавальных шествий под жарким солнцем зародилась 31 декабря 2004 года в Южной Африке, с целью объединения племён.

Сегодня в нашем мире неспокойно. То там, то здесь разрываются снаряды, грохочут пушки и гибнут дети. А Новый год празднуют и любят все народы, пусть даже он не совпадает по времени и содержанию, но объединяет всех добрыми помыслами и желаниями мира и добра всем: родителям, детям, внукам, всем, живущим на этой планете. Мира и добра вам, земляне!