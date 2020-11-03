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День народного единства

Праздник, объединяющий всех любовью к стране

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Долгие десятилетия представители старшего поколения знали, что в начале ноября их страна, которой уже нет на карте мира, непременно отметит свой главный праздник — очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Действительно, 7 ноября был праздником, который каждый ощущал по-своему — искусственно навязываемым ли, или радостным. Так или иначе, главным его смыслом являлась демонстрация державности, величия государства как такового посредством его единения с народом.

Та страна — СССР, почила в бозе, породив своим развалом смутное время, на ее осколках постепенно, мучительно, осознавая свое место под солнцем, рождалась новая Россия, которой недоставало такого объединяющего праздника. И вот он появился: уже 15 лет в нашей стране 4 ноября празднуют День народного единства, который был учрежден Указом Президента России, подписанным в декабре 2004 года.

Для многих он до сих пор не стал праздником, которого ждут с нетерпением, как Новый год. Есть люди, которые даже не знают, что празднуют 4 ноября, называя его по-разному. Однако его отмечали в России до революции 1917 года. Если обратиться к его истории, то он начинается в 1612 году. В тот год всем известные Минин и Пожарский возглавили народное ополчение и освободили Москву от интервентов. Данное событие произошло 22 октября по старому стилю, то есть 4 ноября по-новому.

Этот праздник был учрежден указом царя Алексея Романова и праздновался вплоть до прихода к власти большевиков, которые упразднили его. Вместо праздника по случаю изгнания интервентов появилась дата 7 ноября. Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции праздновалась в нашей стране вплоть до 2004 года. Но при этом в 1996 году праздник поменял свое название на «День согласия и примирения». А уже с 2005 года праздник 7 ноября упразднили и вновь вспомнили о 4 ноября, который получил название «День народного единства». Это один из праздников воинской славы, у которого пока нет устоявшихся традиций. Будем надеяться, что они появятся, и их инициаторами будет народ.

В Ингушетии 4 ноября традиционно проходят различные мероприятия, посвященные этому празднику: во всех муниципальных образованиях проводятся концерты, открытые уроки, выставки, конкурсы и спортивные состязания. В библиотеках организуются культурно-просветительские мероприятия, направленные на информирование, воспитание патриотических чувств и организацию культурного досуга населения.

Безусловно, этот праздник призван объединять россиян любовью к своей стране, в нем заложено стремление совместным упорным трудом обеспечить нашей Родине достойное будущее.

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