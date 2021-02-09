Профилактика

Полезный разговор

Правоохранители и общественность обсудили за «круглым столом» в Галашках ряд актуальных для Ингушетии проблем

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За «круглым столом» в Доме культуры сельского поселения Галашки собрались представители МВД по Ингушетии, общественного совета при республиканском МВД, властных структур, органов местного самоуправления и жители сёл Алкун и Галашки.

Инициатором данной встречи выступило руководство регионального министерства и общественный совет при МВД по Республике Ингушетия.

На встрече обсуждались вопросы снижения наркотизации в республике, снижения уровня ДТП на дорогах, а также проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.

Как уже отмечалось ранее, подобные встречи планируется проводить в различных населённых пунктах республики в целях сближения позиций общества и правоохранителей по ряду актуальных для Ингушетии вопросов.

Вообще взаимодействие общественности и органов внутренних дел — очень важно, ведь поддержание тесных связей с населением и общественностью — одно из условий успешного выполнения служебных обязанностей работниками полиции, например, участкового инспектора полиции, который не может не опираться в своей работе па поддержку граждан. Он просто не в состоянии один поддерживать на участке обслуживания правопорядок, успевать бывать везде сам и делать все лично. Особенно остро это ощущается в сельской местности, где зачастую все службы органов внутренних дел представлены лишь участковым инспектором полиции. От того, насколько он умело опирается на помощь общественности, во многом зависит его вклад в охрану общественного порядка и профилактику преступлений.

В свете сказанного, актуален обмен информацией о состоянии общественного порядка и общественной безопасности. Эта информация необходима для определения актуальных задач по профилактике и пресечению правонарушений, планирование работы, повышение ее эффективности и оценки конечных результатов.

В МВД разработана концепция информирования населения о состоянии борьбы с преступностью и мерах по профилактике правонарушений.

Такое информирование населения является одной из функций органов внутренних дел, обусловленной принципами правового государства. Устойчивая система обладает значительным профилактическим потенциалом, способностью формировать у граждан правопослушное мировоззрение, а также линию поведения, обеспечивающую их защиту от противоправных посягательств.

 

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