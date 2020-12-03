Идея создать подобный сервис витала в воздухе ещё с середины 1980-х годов. Группа европейских инженеров предприняла попытку разработки и внедрения службы коротких сообщений. Отсюда и аббревиатура, которая теперь на слуху у большинства жителей планеты: SMS (от англ. Short Message Service), что в переводе на русский язык и означает буквально «Служба коротких сообщений» или СМС.

Попытка оказалась успешной, и первая эсэмэска была отправлена с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом. Спустя 10 лет возможность отправки и приёма коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона практически полностью вытеснила с рынка пейджеры.

СМС-услуги стали развиваться быстрыми темпами. Кстати, «Орфографический словарь русского языка» под редакцией В. В. Лопатина рекомендует писать не «СМС-ка», а «эсэмэска». Но мы ещё не привыкли...

Сегодня СМС, или эсэмэска, в нашей повседневной жизни. Можно сказать «наше всё». Мы отправляем не только текстовые сообщения, но и видео, звуковые файлы, картинки, гифки, пересылаем ссылки, документы, скриншоты, деньги, чеки и тому подобное.

Соответственно, появляются и правила приличия. Приведём для начала уже принятых обществом 10 простых советов:

1. Всегда отвечайте. Никогда не оставляйте сообщения без ответа. Если это не спам и не СМС от человека, с которым вы не желаете общаться.

2. Держите график других людей в голове. Нет ничего хуже, чем проснуться на рассвете или глубокой ночью из-за неожиданного сообщения. Старайтесь уважать распорядок дня (и ночи) других людей и не беспокоить их в неподходящее время.

3. Не звоните в ответ на сообщение, если вас об этом не просят. На текстовое сообщение отвечать следует тоже в письменном виде. Если бы человек хотел с вами поговорить, то он бы сам вам позвонил.

4. Если вам не ответили сразу — это нормально. Если вы отправили важное послание и не получили на него моментального ответа, не стоит нервничать. Тем более не стоит забрасывать своего собеседника всё новыми и новыми СМС. Если вам не отвечают, значит, заняты или вообще не хотят с вами общаться. В обоих случаях повторные сообщения ситуацию не исправят.

5. Не используйте иносказания, сарказм и прочие подобные эмоции. Правильно передать все нюансы своей мысли иногда не удаётся даже опытным сочинителям. Тем более, в сжатом формате. Если хотите быть правильно понятым, не стоит пытаться привносить в своё послание второй смысл.

6. Если вы опаздываете, отправьте тому, кто вас ждёт, сообщение. Это просто хорошие манеры. Отправьте человеку, который вас ждёт, сообщение и уточните, через какое время вы появитесь.

7. Обязательно проверяйте текст перед отправкой. Функция автоисправления клавиатуры мобильных гаджетов иногда текст искажает, и эсэмэска отправляется получателю с другим смыслом.

8. Дважды проверьте, кому отправляете сообщение. Нет более верного способа попасть в неприятную ситуацию, чем отправить по ошибке своему начальнику сообщение типа: «Мой шеф — полный кретин». Острые ощущения гарантированы.

9. Не переписывайтесь, когда вы общаетесь с другим человеком. Если не хотите обидеть своего собеседника, отложите написание ответа до окончания встречи.

10. Не переписывайтесь на ходу или за рулём. Потеря внимания и контроля над окружающей обстановкой может привести к очень плохим последствиям.