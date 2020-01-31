Правила пограничного режима в пограничной зоне Ингушетии

Правила пограничного режима в пограничной зоне

I. При въезде в пограничную зону до пределов 5-ти километровой полосы местности необходимо при себе иметь:

1. Гражданам Российской Федерации:

— документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ).

2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства:

— документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности);

— индивидуальный или коллективный пропуск, за исключением граждан, зарегистрированных в населённых пунктах Джейрахского района РИ.

II. При въезде в пределы пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы РФ граждане обязаны при себе иметь следующие документы:

Для граждан Российской Федерации дополнительно к документу, удостоверяющему личность (паспорт гражданина РФ):

а) документы, подтверждающие:

должностное положение лиц, замещающих государственные должности, государственные должности субъектов Российской Федерации или должности муниципальной службы;

владение, пользование и (или) распоряжение земельным участком или жилым помещением, не являющимся местом жительства;

наличие захоронения (справка о месте захоронения близких родственников, родственников или близких лиц, удостоверение на могилу, удостоверение о захоронении, удостоверение о захоронении урны с прахом близких родственников, родственников или близких лиц);

б) командировочное удостоверение, копия приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку;

в) справка, выданная не позднее чем за шесть месяцев до ее представления для въезда (прохода) в пограничную зону о месте постоянной службы, работы и занимаемой должности;

г) индивидуальный или коллективный пропуск, за исключением граждан, зарегистрированных в населённых пунктах приграничной территории РИ.

д) разрешение на хозяйственную, промысловую и иную деятельность в пограничной зоне;

е) список граждан, участвующих в массовых общественно-политических, культурных и других мероприятиях, заверенный подписью должностного лица и печатью организации (при наличии), являющейся организатором такого мероприятия, и согласованного с Пограничным Управлением;

ж) удостоверение члена добровольной народной дружины по защите государственной границы;

III. Временное пребывание в пограничной зоне допускается:

а) гражданам (в том числе иностранным), осуществившим въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, и пропускам — в пределах территории, указанной в пропусках;

б) гражданам, осуществившим въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, при наличии одного из документов, дающих право на въезд в пятикилометровую полосу местности вдоль государственной границы, — в пределах муниципального района, на территории которого находятся места их пребывания, службы (работы), командирования;

в) гражданам, следующим транзитом через пограничную зону — на путях сообщения.

IV. Передвижение в пограничной зоне осуществляется:

а) гражданами Российской Федерации, пребывающими в пограничной зоне с целью туризма (кроме самодеятельного), — по маршрутам, согласованным с Пограничным управлением организацией, предоставляющей туристские услуги;

б) гражданами, следующими транзитом через пограничную зону — по кратчайшему маршруту следования от места въезда (прохода) в пограничную зону до выезда (выхода) из пограничной зоны.

При следовании транзитом через пограничную зону допускается вынужденная остановка и остановка для пользования объектами дорожного сервиса;

в) гражданами, осуществившими въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, и коллективным пропускам, — в составе организованных групп.

VI. При пребывании в пограничной зоне запрещается:

а) находиться в стометровой полосе местности:

прилегающей к государственной границе на суше — круглосуточно;

б) осуществлять без разрешения Пограничного управления фото- и видеосъемку пограничных нарядов, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов;

в) разговаривать с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы;

г) вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории Республики Грузия;

д) повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие знаки, возведенные инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение, другие объекты пограничных органов, а также осуществлять какие-либо действия в отношении них.

Правила хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, недрами, водными ресурсами, в том числе взлет, посадка и стоянка сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, охота, содержание и выпас скота осуществляются:

а) в пятикилометровой полосе местности, — на основании разрешения Пограничного Управления;

б) в остальной части пограничной зоны, — с уведомлением Пограничного управления.

Граждане или организации должны уведомить Пограничное управление или его подразделение о хозяйственной деятельности, — письменно не позднее чем за 3 суток до начала ее осуществления;

Хозяйственная деятельность в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы должна осуществляться в светлое время суток (с восхода до захода солнца).

Порядок подачи документов для получения пропусков и разрешений

Порядок предоставления документов с целью получения пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне определён административным регламентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим, утвержденным приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 455 (далее — Административный регламент).

Он находится в свободном доступе в сети интернет, поэтому каждый гражданин может с ним ознакомиться.

В указанном регламенте изложена последовательно вся процедура предоставления гражданам пропусков и разрешений. Оформление документов осуществляется только Пограничным управлением на безвозмездной основе, то есть бесплатно.

Приказом определено два варианта представления документов:

на бумажном носителе, т. е. путём заполнения бланков документов, которые представляются на личном приёме или направляются посредством почтовой связи;

в форме электронных документов на адрес электронной почты Пограничного управления, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Обращаем внимание, что представление документов факсимильной связью не допускается.

Почтой документы представляются на адрес Пограничного управления: г. Магас, ул. А. Горчханова, д. 11.

Если гражданин изъявил желание лично представить документы, то Пограничное управление и его подразделения осуществляют приём ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней в соответствии с графиком: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу (предпраздничные дни) с 10.00 до 15.30, с перерывом на обед с 13.00 до 13.45.

Что касается документов, представляемых заявителями, то все формы заявлений (ходатайств) имеются в Административном регламенте. Если заявители будут испытывать какие-то трудности в их заполнении, то порядок заполнения заявители могут посмотреть на информационных стендах при Пограничном управлении и его подразделениях или воспользоваться консультацией сотрудников Пограничного управления.

В самом же регламенте указаны наименования документов, прилагаемых к заявлениям (ходатайствам).

На что здесь хочется обратить внимание. Теперь заявитель лично представляет документы, а если от его имени будет действовать другое лицо, то это лицо должно иметь доверенность от заявителя, оформленное в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

Сроки оформления документов составляют: для граждан и организаций Российской Федерации — не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявлений (ходатайств); иностранным — не более рабочих 30 дней.

Основаниями для отказа в приеме документов, являются:

а) несоответствие представленных документов требованиям п. 21 Административного регламента;

б) наличие в представленных документах (электронных файлах, их содержащих) повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

в) представление документов от лица, не относящегося к кругу заявителей, указанному в пункте 2, 3 Административного регламента;

г) истечение срока действия документа, удостоверяющего личность заявителя, на дату принятия документов;

д) отсутствие одного из документов, представление которого предусмотрено Административным регламентом.

е) сообщение ложных сведений в заявлении (ходатайстве), списке;

Кроме того, предусмотрены основания для отказа в выдаче пропусков и разрешений, к числу которых относятся:

выдаче пропусков

а) отказ территориального органа безопасности в специальном разрешении на въезд (проход) в пограничную зону иностранных граждан;

б) отказ в выдаче разрешения на хозяйственную или промысловую деятельность, одновременно являющуюся целью въезда (прохода) и пребывания заявителя в пограничной зоне;

в) наличие в заявлении (ходатайстве) и (или) списке ошибок в персональных данных заявителя;

выдаче разрешения:

а) сообщение ложных сведений в заявлении, списке участников;

б) наличие установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления ограничений и запретов:

на осуществление хозяйственной деятельности в пограничной зоне;

на содержание и выпас скота в полосе местности (карантинной полосе) вдоль государственной границы Российской Федерации;

на использование объектов животного мира;

на использование объектов водных биологических ресурсов;

в) отказ территориального органа безопасности в специальном разрешении на въезд (проход) в пограничную зону иностранных граждан;

г) истечение срока действия документа, удостоверяющего личность заявителя, на дату выдачи разрешения;

д) наличие в заявлении о предоставлении государственной услуги и (или) списке участников ошибок в персональных данных заявителя.

Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне влечет предупреждение или наложение административного штрафа в соответствии со ст. 18.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С порядком оформления и получения пропусков, правил пребывания в пограничной зоне, а также другой интересующей Вас информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте ФСБ России (www.fsb.ru), на сайте ГосУслуг (www.gosuslugi.ru), а также по телефону 8 (8734) 55-21-15 или при личном обращении по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Горчханова, д. 11.