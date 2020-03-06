В рамках кампании сотрудники районных электрических сетей раздали прохожим на улицах столицы республики — города Магаса, буклеты и памятки с призывом соблюдать нормы законодательства в сфере энергопотребления. Листовки содержат информацию о размерах штрафов за хищение ресурса, его возможных последствиях и перечень признаков, которые должны указать на то, что рядом «затаился энерговор». В их числе: резкое увеличение показаний счетчика при стабильном уровне потребления, участившиеся случаи падения напряжения — тусклое свечение ламп накаливания, срабатывание приборов бесперебойного питания, выход из строя бытовой техники, аварийные отключения.

«У нас не принято сообщать об энерговоровстве. Я сталкивалась с подобным фактом и знаю, о чем говорю. Самое безобидное, что я услышала тогда — «Какое твое дело?». Согласна, быть может, меня не касается, если сосед ворует электричество. Это на его совести. Но что, если завтра мою сестру ударит током или начнется пожар и огонь перекинется на наш дом? Это станет моим делом? Почему мы считаем постыдным сообщить о неправильном поступке, а кто-то подвергать опасности чужую жизнь — нет?» — высказала мнение участница акции Асинат Мохлоева.

Во второй части акции энергетики посетили абонентов юридического сектора Магаса, потребляющих ресурс в отсутствие договоров с сетевой компанией. Результат халатного отношения предпринимателей — заявление в правоохранительные органы и акт о бездоговорном потреблении ресурса. Яркого стикера «Стоп, энерговор!» «удостоен» один объект — строительная площадка многоквартирного жилого дома на улице Бота Гагиева. В отношении собственника фирмы-подрядчика, личность которого специалистам не удалось выяснить, зафиксирован факт самовольного подключения к сетям. Рабочая группа приняла решение обесточить площадку и направить запрос в администрацию Магаса, а пока приметные наклейки будут сообщать окружающим о том, что «объект принадлежит энерговору».

«Россети Северный Кавказ» напоминают, что неучтенное потребление электроэнергии влечет и гражданско-правовые последствия: административную, а в случае причинения крупного вреда — уголовную ответственность.

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также самовольное использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб.; на юридических лиц − от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.