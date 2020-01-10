В течение всех новогодних праздников на участках было организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала. В целях контроля работы системы газораспределения и оперативного решения текущих задач в период с 31 декабря 2019 г. и до окончания праздничных дней было организовано дежурство на рабочих местах руководящего состава газовой компании.

Кроме того, представители «Газпром газораспределение Назрань» осуществляли дежурство в составе оперативного штаба в республиканском правительстве. За выходные дни с 1 по 8 января 2020 года в оперативный штаб поступило 17 заявок о низком давлении газа. В акционерное общество за первые 8 дней января поступило и отработано 142 заявки от потребителей. Характер заявок: низкое давление.

«В этом году, как и в предыдущие годы, накануне праздников наши специалисты также усилили контроль за безопасностью на всех объектах газораспределения и газопотребления. Следует отметить, что усилия газовиков не пропали даром — новогодние праздники прошли без серьезных нарушений в работе газового оборудования, и самое главное, не зафиксировано ни одного несчастного случая», — отметил заместитель — главный инженер АО «Газпром газораспределение Назрань» Иса Мальсагов.

АО «Газпром газораспределение Назрань» входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз», является единственной газораспределительной организацией на территории Ингушетии, осуществляет газоснабжение более чем 61820 квартир и домов, 2246 промышленных предприятий, 550 коммунально-бытовых предприятий. В эксплуатации находится 2570,93 км газопроводов, 68 газорегуляторных пунктов и 673 газораспределительных шкафа.