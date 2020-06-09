Сокрушение муниципального чиновника вполне объяснимо: в той или иной степени в селе, расположенном в живописном и одновременно удобном для разгула воздушных потоков месте, пострадало 98 домовладений. В том числе — и его.

— В течение двух дней после урагана мы практически не спали, — признался он в беседе с «Ингушетией». — Ходили по дворам, выясняли, какой ущерб природная аномалия нанесла людям. К сожалению, есть пострадавшие. Все друг другу помогали и до сих пор помогают, чтобы хотя бы на первых порах прикрыть дома, с которых где полностью, где частично ветром снесло крыши. Крыша сарая моего брата вообще пропала, непонятно, куда она улетела. Где то обвалились потолки, у кого-то рухнул забор, причем не абы какой, а монолитный. У многих попорчена мебель, стены, полы, подтоплены фундаменты строений, вода мощным потоком приходила прямо с улиц, опрокидывало машины, где-то разворотило железные ворота и калитки. Провалились потолки и разбита часть крыши дома и у друга вашей редакции Руслана Гайтукиева. В общем, заставила нас матушка-природа понервничать. Но уверен, что совместными усилиями, мы справимся и с этим вызовом.

Подобные случаи, к слову, зафиксированы во многих населенных пунктах республики. Пострадавшие, фотографируя последствия природного катаклизма в своих дворах, лелеют надежду получить помощь от государства. Однако никакой информации на сей счет пока нет.