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Пособие для ЛБГ при рождении ребенка

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Вопрос: У меня вид на жительство ЛБГ. Скоро должен родиться ребенок. Положены ли мне пособия на ребенка? Если да, то какие пособия я смогу получать после рождения ребенка?

Ответ: В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» действие настоящего Федерального закона распространяется, в числе перечисленных категорий, на постоянно проживающих на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Настоящим Федеральным законом устанавливаются следующие виды государственных пособий:

— пособие по беременности и родам;

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

— пособие на ребенка;

— единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

На вопросы читателя отвечает юрист
Шамина Нелля Олеговна
Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08

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