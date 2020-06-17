«Наша Конституция принималась более четверти века назад, то есть, по сути — в прошлом столетии», — напомнила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Тогда, в 90-е, она работала заместителем министра труда и социального развития. Сенатор вспоминает, как сложно было в то время добывать деньги на выплату пенсий и детских пособий.

Однако за прошедшие годы Россия и мир динамично развивались. «Новые возможности появились у страны, особенно в социальном развитии, в наращивании социальных обязательств. Когда им будет придана конституционная значимость, это сделает невозможным их уменьшение в зависимости от разных обстоятельств», — подчеркнула замглавы Совета Федерации.

Говоря о самых важных поправках в социальной сфере, она отметила, что сам перечень гарантий расширен, он затрагивает все группы населения — и детей, и молодежь, и работающих, и пенсионеров. «Это очень важно, что все категории граждан, все группы видят, что их интересы отражены (в Конституции), и этим дополняются социальные права граждан в целом», — сказала Карелова.

«Конечно, огромную значимость имеют поправки, касающиеся людей труда. То, что вводится гарантия МРОТ не ниже величины прожиточного минимума, это очень важная позиция», — отметила сенатор.

Если говорить о старшем поколении, «то достойное пенсионное обеспечение и индексация пенсий не реже одного раза в год — самая важная гарантия для этих людей», полагает вице-спикер верхней палаты парламента.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова напомнила, что в новейшей истории России были периоды, когда требование об индексации пенсий было записано в законах, «но, когда формировался бюджет, средств на это не находилось». Поправки же предусматривают регулярную индексацию не только пенсий, но и других социальных пособий и выплат.

Теперь при формировании бюджета власти просто не смогут игнорировать положения Конституции в этой части, подчеркнула Бибикова.

По инициативе членов Совета Федерации в тексте Основного Закона России впервые появится упоминание о молодежной политике. «Мы внесли в текст статьи 72 положение о том, что молодежная политика является предметом совместного ведения федерального уровня власти и региональной власти», — напомнила Карелова.

«То, что такой термин впервые вносится в Конституцию, это очень важно даже потому, что у нас в России граждан в возрасте от 14 до 35 лет — 37 миллионов», — продолжила тему глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

В числе важнейших она назвала еще одну норму, согласно которой дети становятся приоритетом государственной политики, а создание условий для их духовного, нравственного, физического развития — обязанностью властей. «Новая редакция Конституции, которую мы будем принимать в этом месяце, ориентирована на будущие времена», — подчеркнула Святенко.

Сенатор Татьяна Кусайко, врач по образованию, считает, что ситуация с пандемией коронавируса показала правильность новелл, касающихся здравоохранения. В первую очередь — о единой государственной политике в этой сфере, а также о доступности качественной медицинской помощи на территории всей страны. «И важный момент — участие органов местного самоуправления в организации оказания медпомощи», — отметила Кусайко.

По ее мнению, эта норма позитивно скажется на положении медиков, например, на обеспечении их жильем, ведь такими вопросами ведают именно органы МСУ.

Еще одну поправку упомянул сенатор от Сахалина Юрий Архаров — о защите территориальной целостности страны. По его словам, эта новелла крайне важна для сахалинцев и курильчан, поскольку их регионы граничат «с государством, у которого имеются территориальные претензии».

Парламентарий напомнил, что его земляки вошли в число инициаторов нормы о неотчуждаемости территорий, и их предложения были учтены в тексте президентской поправки. После ее вступления в силу жители Сахалина и Курил смогут с полной уверенностью смотреть в завтрашний день, считает Архаров.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля текущего года.