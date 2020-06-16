Ранее, 12 июня, в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоялось вручение золотых медалей Героя Труда. Перед началом церемонии в ознаменование государственного праздника — Дня России, был поднят Государственный флаг страны.

В своем выступлении Путин, в частности, высказал убеждение, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости поправок к Конституции, отметив, что «пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы».

«Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России. У нас общий исторический код, нравственные устои. Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны — и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России», — сказал Путин.

Президент России убежден, что «такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан».

Голосование по поправкам в Основной Закон, напомним, назначено на 1 июля текущего года. Это среда, но день будет выходным. Подробно об этом в развернутом материале «Российской газеты».

Вопрос, на который должны ответить россияне, звучит так: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Вариантов ответа два — «да» и «нет».

Формат бюллетеня утвердили еще в марте, тогда же прописали порядок голосования. Но с учетом эпидемиологической обстановки в правила внесли дополнения, чтобы свести к минимуму риск подхватить инфекцию.

«Тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в магазин», — считает глава ЦИК Элла Памфилова.

Семь дней отмерь, в один приди

Голосование продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей на участках. Режим их работы в июне может отличаться в разных местах, но 1 июля большинство пунктов откроется в 8:00 и закроется в 20:00 по местному времени.

Чтобы поток голосующих был более равномерным, участковые избирательные комиссий (УИК) дадут рекомендации жильцам каждого дома, когда лучше прийти. Но это не значит, что надо явиться строго в указанный день и час, каждый может сам выбрать удобное время.

Где заполнить бюллетень

В этот раз выбор широк как никогда. Основной вариант — участок по месту регистрации. Найти его адрес можно на сайте Центризбиркома.

Но если вы прописаны в одном месте, а живете или временно оказались в другом, поможет система «Мобильный избиратель». Она позволяет внести свое имя в списки на любом удобном участке в России и за границей. Прием заявлений начался 5 июня и продлится до 14:00 21 июня. Подать их можно в МФЦ, на портале государственных услуг и в территориальных избиркомах, а с 16 июня — еще в своих участковых комиссиях.

В июне есть шанс проголосовать не только в помещении, но и на свежем воздухе. Передвижной участок может появиться в любом дворе с 25 по 30 июня, если от жильцов поступит много заявок на надомное голосование. Работать он будет не с восьми до восьми, а так, как решит участковая комиссия.

Кроме того, все желающие могут проголосовать дома с 25 июня по 1 июля. Для этого достаточно подать заявку на портале государственных услуг или позвонить в свою участковую комиссию. Никаких уважительных причин указывать не нужно.

Маски, перчатки, одноразовые ручки

Голосование в течение всех семи дней пройдет при максимальных мерах предосторожности. В ЦИК решили даже увеличить санитарную дистанцию с полутора до двух метров. Все, что может вызвать вопросы, напишут на плакатах и указателях, чтобы разговоров, контактов, а стало быть, и возможностей заразиться было как можно меньше.

Маршрут движения людей на участках продуман так, чтобы потоки не пересекались. Вход будет с одной стороны, выход — с другой. На входе положат дезинфицирующий коврик, кому требуется — выдадут средства защиты и одноразовые ручки. На выходе поставят урну для использованных масок, перчаток и прочего.

Каждому избирателю измерят температуру. Те, у кого она окажется повышенной, тоже смогут проголосовать, но в отдельном помещении.

В этот раз почти все процедуры будут проходить бесконтактно. Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на расстоянии, член избиркома не должен брать его в руки. Подпись в получении бюллетеня гражданин ставит сам, но каждый своей ручкой.

Привычные шторки с кабинок исчезнут, чтобы сократить количество поверхностей, к которым прикасаются люди. Тайну голосования защитят перегородки с трех сторон, а сами кабинки поставят входом к стене. Ящики для голосования будут такими же, как обычно: на участках — обычные или электронные, для выездов на дом — переносные.

Особые правила придумали для голосования на дому, чтобы снизить риск распространения инфекции. Члены УИК не будут заходить в квартиры. Им положено продезинфицировать дверную ручку и звонок, поставить ящик для голосования у двери, повесить на ручку пакет с бюллетенем, позвонить в дверь и отойти на два метра.

Избирателю выходить из квартиры не надо — достаточно с порога показать паспорт в развернутом виде. В ЦИК уже проверили — с двух метров можно убедиться, что это документ конкретного человека. Сам бюллетень человек заполняет в квартире. В правилах прописано, что во всех процедурах будут участвовать наблюдатели. Они будут присутствовать на участках, а также выезжать на надомное голосование.

Какой бы способ голосования вы ни выбрали, самое главное — паспорт. Все остальное: маску, перчатки, антисептик, ручку — дадут на месте, что при надомном голосовании, что при обычном.

Чего точно брать с собой не надо — это продукты, лучше перекусить дома. Привычных буфетов на участках в этот раз по понятным причинам не будет. Максимум — можно выпить воды, если принесете ее с собой. И еще в ЦИК советуют в этот раз воздержаться от похода на участок всей семьей, особенно с детьми.

Мнения известных и авторитетных россиян

Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России:

«Всенародное голосование по поправкам в Конституцию, которые были сформулированы рабочей группой и приняты Федеральным собранием, — это важнейший этап развития страны, являющийся логическим продолжением и уточнением ст. 7 и ст. 37 действующей Конституции РФ. Фактически эти поправки уже доказали свою значимость, прошли практическую апробацию в период антиэпидемиологических мер. А некоторые еще предстоит внедрять на деле.

Так, поправка в статью 75 не просто гарантирует минимальный размер оплаты труда, но и указывает, что он не может быть ниже прожиточного минимума. Сейчас в Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений ведутся переговоры по изменению методики исчисления потребительской корзины, на базе которой считают прожиточный минимум. Фактически это должно привести к повышению нижней планки оплаты труда. Фактически эти поправки уже доказали свою значимость

Важнейшая поправка о том, что индексация пенсий осуществляется не реже одного раза в год. Это положение будет гарантировать, что пенсионные выплаты будут регулярно расти. Гарантируется обязательное социальное страхование и индексация социальных пособий и выплат. Поправка об обеспечении социального партнерства должна поддержать не только работу РТК, но и региональных трехсторонних комиссий, гарантирует защиту прав трудящихся.

Конечно, поправки должны далее вести к пересмотру ряда норм законодательства. В том числе полномочий Госдумы, Совета Федерации. Мы все должны принять активное участие в голосовании в поддержку предложенных поправок!»

Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты:

«Предложения по поправкам в Конституцию, сделанные Нацмедпалатой совместно с ОНФ, направлены на то, чтобы каждый гражданин, вне зависимости от того, в какой части страны он живет — большом городе или маленькой деревне, получил качественную и доступную медпомощь.

Поправки в 71-ю статью устанавливают единые правовые основы системы здравоохранения. Сейчас в результате всех реформ утрачена вертикаль структуры организации медпомощи. Это привело к разрушению первичного звена, неконтролируемой ликвидации поликлиник и больниц. Нам необходима вертикально интегрированная система управления здравоохранением. Ведь сложно представить, если бы армия у нас сегодня была построена так, как сегодня здравоохранение? Чтобы командиров дивизий, армий и рот назначали «на местах»? Чтобы за военную подготовку отвечал губернатор? Поправка и предполагает создание единой для всей страны вертикальной структуры управления службой здоровья.

В 72-ю статью, которая относится к совместному ведению РФ и субъектов, также внесен пункт по укреплению общественного здоровья и, что важно, созданию условий по ведению здорового образа жизни и формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью. Наконец, важная поправка относится к органам местного самоуправления: они должны отвечать за доступность медицинской помощи. Внесенные поправки имеют непосредственное отношение к улучшению здравоохранения в России».

На вопросы «РГ» отвечает Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

— Анна Юрьевна, зачем поправки взрослым — понятно, а зачем они нашим детям?

— В 90-е годы, когда писалась Конституция, никто и подумать не мог, что, к примеру, понятие брака как союза мужчины и женщины придется уточнять. Риски просчитаны не были. А сейчас мы их закладываем.

— Какие принципы стали основными при разработке поправок?

— Первый принцип, из которого мы исходили, оценивая предлагаемые формулировки, — поможет ли это расширить поддержку семьи, а также максимально ограничить негативное развитие событий, которые могут навредить семье или нанести ущерб традиционным семейным ценностям. Единственное, на что еще раз нужно обратить внимание, — не разделять детей и семью. Не позиционировать детей отдельно от семьи, потому что ребенку лучше всего именно в условиях крепкой благополучной семьи. Это заложено в основу всех документов, которые регламентируют права ребенка, — право жить и воспитываться в семье. Но есть отдельная категория детей — дети, лишившиеся родительского попечения. И о них важно не просто поговорить, а еще раз четко гарантировать их права и закрепить в Конституции.

— Как изменения в Конституции отразятся на каждом из нас?

— Например, на правительство будет возложена обязанность по защите семьи, помощи и поддержке. Сейчас охраной семьи и прав ребенка у нас занимается более 19 ведомств. Главная задача этих поправок — преградить негативные явления для общества в будущем. Если они будут поддержаны, я надеюсь, из обновленной Конституции «вырастет» достойная нормативная база по защите семьи и детей.

Отметим, что ранее Владимир Путин заявил, что пока он Президент России в стране не будет «родителя номер один» и «родителя номер два», а будут — папа и мама.

Сильная власть — гарантия на будущее

В сложное время возрастает важность стабильной, сильной власти, способной быстро принимать необходимые решения и жестко контролировать их исполнение. В этом смысле пандемия и борьба с ее последствиями доказали актуальность поправки Валентины Терешковой о возможности действующего Президента вновь избираться на этот пост после обновления Конституции.

В самой поправке речь идет только об опции — она дает Владимиру Путину право баллотироваться на новый срок, но ни к чему не обязывает. Тем более никто не знает, что будет в 2024 году, когда в России намечены президентские выборы.

Согласно соцопросам, запрос на стабильность и предсказуемость лучше всего, по мнению граждан, способен реализовать действующий глава государства. С учетом этого Владимир Путин должен иметь право пойти на новые выборы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть, а у граждан должно быть право выбора».

Кроме того, такое решение, по мнению Валентины Матвиенко, «обесценит любые спекуляции насчет преемника, возможной смены конфигурации властных институтов». Гадания на кофейной гуще о возможных преемниках и трансфере власти, может, кому-то и нравятся, но по факту они разбалансируют политическую систему, делают ее менее устойчивой, более уязвимой.

Защитить граждан может только сильное государство во главе с сильным лидером. Сейчас очевидно: в России есть и работает четкий, понятный план выхода из тяжелой ситуации, связанной с пандемией. Благодаря этому удалось не просто минимизировать потери, спасти тысячи жизней, но и обеспечить «подушку безопасности» семьям с детьми, тем, кто лишился работы и доходов. За короткий срок в стране приняты и заработали беспрецедентные меры поддержки граждан и бизнеса: доплаты, пособия, льготы, кредиты, отсрочки платежей и так далее.

Теперь нас ждет период восстановления нормального положения дел в экономике и социальной сфере. Такой общенациональный план правительство тоже уже подготовило по поручению Президента.

«Нам принципиально важно решить сегодняшние острые проблемы и обеспечить уверенное движение вперед», — подчеркнул Владимир Путин. Он понимает: людям нужна безопасность, стабильность и развитие. И в этом смысле обновленная Конституция — наша страховка на будущее.

Баланс сил и полномочий

Многие поправки в Конституцию касаются институтов власти. В частности, предлагается новая схема формирования правительства и его взаимодействия с Президентом и палатами парламента. Новые полномочия появляются у Госсовета и губернаторов. Действует принцип «двух ключей»: при принятии целого ряда решений исполнительная власть должна заручиться согласием или провести консультации с представительной властью.

Не нарушая принцип разделения властей, поправки укрепляют демократические начала публичной власти. 30 лет составляет, согласно поправкам, возрастной ценз для сенаторов, губернаторов, министров, вице-премьеров и главы правительства

Поправки в Конституцию усиливают роль парламента. Госдума будет утверждать кандидатуры председателя правительства и вице-премьеров с министрами — за исключением глав силовых ведомств. При этом право утверждать структуру федеральных органов исполнительной власти и освобождать премьер-министра от должности остается за Президентом.

Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию:

«Мне кажется, что система единства публичной власти сейчас раскрывается как никогда. Мы знаем, что сейчас работает группа Государственного совета по этому поводу, и мы видим все поручения, и единство публичной власти, особенно в борьбе с пандемией, оно, в общем-то, используется, на мой взгляд, очень даже хорошо».

Во власти — только патриоты России

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил «РГ», что поправки в Конституцию повысят качество и эффективность государственного управления. Люди, занимающие высокие государственные посты, должны быть полностью ориентированы на развитие страны и связывать свое будущее и будущее своих детей с Россией.

— Владимир Сергеевич, поправки в Конституцию, запрещающие чиновникам иметь счета за рубежом и вид на жительство в другой стране, связывают с борьбой против коррупции. Насколько, на ваш взгляд, велик масштаб проблемы?

— На мой взгляд, поправки носят принципиальный идеологический характер. Они дают четкий ориентир человеку, приходящему на ответственную должность, на служение Родине. Это не громкие слова, таковы должны быть внутренние установки.

Груздев убежден, что человек, занимающий государственный пост, должен связывать свою жизнь и будущее со страной, чувствовать личную ответственность за происходящее.

Тем более, лица, имеющие заграничные счета сомнительного происхождения, уязвимы и для постороннего воздействия. Они могут стать объектами шантажа со стороны иностранных структур, желающих продвигать через них свои интересы.

В Следственном комитете России корреспонденту «РГ» рассказали, что когда они расследуют громкие коррупционные уголовные дела высокопоставленных чиновников, то практически всегда прослеживается связь между незаконными действиями нерядовых граждан на государственных постах и наличием у них второго паспорта, счетов и недвижимости за границей.

«Коррупция — это одна из глобальных угроз безопасности страны. Она тормозит крупномасштабные экономические и социальные преобразования, расширяет сектор теневой экономики, уменьшает налоговые поступления в бюджет», — считает председатель СК России Александр Бастрыкин.

Председатель Комитета Совета Федерации по законодательству и государственному строительству Андрей Клишас уверен, что «поправки к Конституции России выводят на новый уровень требования ко всем представителям публичной власти. В этом отношении они совершенно четко следуют логике общественного запроса на повышение доверия к институтам государства».

«Служишь в России — живешь в России»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн:

«Люди, руководящие регионами, городами, определяющие судьбы России, должны жить в нашей стране. Они должны действовать исключительно исходя из национальных интересов, не оглядываясь ни на какие другие страны. То есть у них не должно быть привязки к другим странам.

Повышение уровня этих запретов поставит крест на всех иллюзиях и надеждах о том, что в России не будет национализации элит. Служишь в России — живешь в России.

Сегодня закон уже запрещает наличие иного гражданства или вида на жительство для всех категорий госслужащих, депутатов и сенаторов. Но повышение статуса этого запрета до конституционного уровня повышает и степень ответственности.

Кроме того Конституция — это во многом маршрутный лист страны. Это декларация основных принципов существования и развития государства. И заложенность в Основной Закон принципа национализации элит однозначно означает четкий и выверенный курс государства».