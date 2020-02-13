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Поможет ли получению российского гражданства регистрация брака гражданина РФ и лица без гражданства?

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Вопрос: Поможет ли получению российского гражданства регистрация брака гражданина РФ и лица без гражданства?

Ответ: Порядок и условия получения гражданства Российской Федерации регулируются Федеральным законом РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (далее Закон № 62-ФЗ), Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 14.11.2002 г. № 1325, международными соглашениями. Закон № 62-ФЗ предусматривает различные основания приобретения российского гражданства, в т. ч. общий и упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федерации.

Так, в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 14 Закона № 62-ФЗ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о пятилетнем сроке проживания на основании вида на жительство до момента обращения с заявлением о приеме в гражданство, если указанные граждане и лица состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет.

На вопросы читателя отвечает юрист
Самарская Елена Александровна
Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08

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