Ответ: Да, вы вправе рассчитывать на прием в гражданство в упрощенном порядке на основании статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ. Пунктом «б» части 1 данной статьи установлено следующее: Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктом «а» части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без гражданства.

Дополнительно информируем, что в силу ч. 2.1. ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации, признанные носителями русского языка в соответствии со статьей 33.1 настоящего Федерального закона, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Иностранный гражданин может быть признан носителем русского языка в случае, если данное лицо либо его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации.

Так как вид на жительство — это документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение права на постоянное проживание в Российской Федерации, то вы вправе обратиться с заявлением о признании вас носителем русского языка.

Процедура получения гражданства РФ для носителей русского языка включает в себя: признание носителем русского языка; получение вида на жительство; прием в гражданство Российской Федерации. На сайте организации МОБО «ВНЛ» вы можете ознакомиться с более подробной информацией по интересующему вас вопросу в разделе «Помощь населению» — «Советы юриста» — «Носителям русского языка».

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