Ответ: Обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке могут иностранные граждане/лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 13 Федерального закона № 62 — ФЗ от 31 мая 2002 «О гражданстве Российской Федерации» (далее — Закон о гражданстве) при условии, если они проживают на территории России со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно.

Статьей 14 предусмотрен упрощенный порядок получения гражданства РФ. В силу пунктов "ж","и" статьи 16 Закона о гражданстве одним из оснований отклонения заявления о приеме в гражданство РФ наличие у лица, подавшего указанное заявление, неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений на территории Российской Федерации; осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения срока наказания).

На вопросы читателя отвечает юрист

Самарская Елена Александровна

Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08