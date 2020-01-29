Вопрос: Может ли девушка без гражданства, проживающая в России по временной регистрации, и родившая ребёнка в России, получать детское пособие в России? Если она не может, могу ли я, гражданин РФ, будучи отцом ребёнка? Но мы не состоим в браке.

Ответ: В Вашем вопросе не содержится информации о правовом статусе девушки на территории РФ. Это затрудняет предоставить Вам детальную консультацию.

Единая система государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства установлена Федеральным законом от 19.05.1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее Закон № 81-ФЗ). Действие Закона N 81-ФЗ распространяется и на иностранных граждан, временно проживающих на территории Российской Федерации и подлежащих обязательному социальному страхованию.

Однако в соответствии с п. 1 ст. 2, ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» девушка, как следует из вопроса, имеет статус временно пребывающего на территории РФ иностранного гражданина, а не временно проживающего в РФ, поэтому не имеет права на установленные Законом № 81-ФЗ виды государственных пособий. Вместе с тем статьей 11 Закона N 81-ФЗ установлено, что право, например, на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее.

Поскольку Вы состоите в гражданстве РФ, то в случае Вашего проживания на территории Российской Федерации, имеете право на данный вид пособия, как один из родителей. Кроме того, согласно ст. 13 N 81-ФЗ право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Что касается вопросов с выплатой ежемесячного пособия на ребенка, то в настоящее время они решаются на уровне субъекта Федерации (ст. 16 Закона N 81-ФЗ), а порядок назначения и выплаты данного вида пособия должны быть определены нормативными правовыми актами конкретного региона России.

На вопросы читателя отвечает юрист

Шамина Нелля Олеговна

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