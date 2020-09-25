«С начала этого года в республике построено 15 дошкольных учреждений, контрактная стоимость которых превышает 2 млрд 342 млн руб. В одном из самых маленьких субъектов России создано более 3 тысяч дополнительных посадочных мест. Возведение такого большого количества объектов образования стало возможным благодаря реализации в регионе нацпроектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», а также иных федеральных целевых программ», — отметил глава ведомства.

Новые детские сады появились не только в городах Магас, Назрань, Карабулак и Сунжа, но и в отдаленных сельских поселениях.

«Часть из упомянутых детсадов имеет разрешение на ввод в эксплуатацию, документация на другие объекты на стадии оформления для передачи на баланс соответствующих ведомств. Но все строительно-монтажные работы везде завершены», — подчеркнул министр.

По его информации, в скором времени свои двери для меленьких жителей, откроют детские сады в Насыр-Кортском и Гамурзиевском округах Назрани, в селах Плиево, Али-Юрт, Средние Ачалуки, Яндаре, Троицкое, в предгорных селах Мужичи и Галашки. Открытие этих объектов позволит создать свыше 1,3 тыс. постоянных рабочих мест.

Все здания типовые и каждое рассчитано на 220 мест. Проектом предусмотрены большие актовые и спортивные залы, пищеблок, игровые комнаты, индивидуальные для каждой группы санузлы и спальни. Дворовая территория оборудована современными детскими и спортивными площадками.

Более того, на стадии завершения находится строительство еще семи дошкольных учреждений. Детские сады в Альтиевском округе Назрани и селе Зязиков-Юрт построят в октябре, еще пять зданий в сельских поселениях Инарки, Кантышево, Новый Редант, Сагопши и в городе Назрань — до конца года.

Как сообщал на заседании парламента премьер Ингушетии Владимир Сластенин, в 2020 году число центров образования «Точка роста» в республике увеличится с 17 до 59.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в школах создано 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Он напомнил, что подобные хорошо оснащенные площадки используются для развития научно-технического, инженерного мышления и современных направлений творчества. В 2020 году будет создано еще 42 подобных центра.

По данным главы Кабинета министров, в регионе функционирует 129 школ. В 74 из них дети учатся в две смены, в 55 — в одну. В школах, мощность которых рассчитана на 53 тысячи учеников, фактически обучается свыше 80 тысяч детей. Таким образом, дефицит посадочных мест в общеобразовательных организациях составляет 28 тысяч.

В ветхом состоянии находятся 27 школ, в которых обучается 6,7 тысячи учеников.

В 2019 году в республике построено и реконструировано четыре школы, в текущем году — две. Ведется строительство или реконструкция еще 12 школ, до конца года запланирован ввод 10 общеобразовательных учреждений.

При этом в связи с ежегодным увеличением на 4-5 тыс. человек количества учащихся, даже с учетом запланированных к строительству школ, по прогнозу к 2025 году дефицит посадочных мест составит около 22 тысяч.

Для ликвидации нехватки мест в школах и перехода на обучение в одну смену в Ингушетии за пять лет необходимо дополнительно построить еще 30 учебных заведений на 720 мест в каждом.