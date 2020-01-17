Сотрудники полиции рекомендуют приобретать товары только на проверенных сайтах, перед осуществлением покупки прочитать отзывы об электронном ресурсе, условиях доставки и оплаты. Подозрительно низкая цена на дорогостоящие вещи, как правило, может свидетельствовать о возможном мошенничестве.

Полицейские просят никогда не передавать чужим людям, в том числе представившимися работниками банков, код безопасности, состоящий из нескольких цифр, расположенных на оборотной стороне пластиковой банковской карты. Оперативники советуют стирать эти цифры, предварительно запомнив их, либо записав на листок, который должен храниться в надёжном месте. Также нельзя сообщать посторонним пришедший по СМС пароль для подтверждения списания денежных средств.

В социальных сетях злоумышленники рассылают ложные сообщения с просьбой одолжить деньги. Если общение происходит дистанционно (переписка или звонок), необходимо убедиться, что это именно тот человек, которого вы знаете. Лучше встретиться и поговорить с приятелем вживую и только потом, при желании, одалживать деньги.

Правоохранители просят граждан довести эту информацию до пожилых родственников, чтобы они не стали жертвами мошенников. Кроме того, обратить их внимание на то, что ни в коем случае нельзя запускать к себе в квартиру незнакомых, которые могут представляться работниками различных социальных служб или фондов (в том числе в связи с широким обсуждением в обществе вопросов пенсионной реформы).