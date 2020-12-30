Если найден предмет, и он показался подозрительным, то нельзя оставлять этот факт без внимания. Если заметили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Нужно постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, следует немедленно сообщить о находке водителю.

Если обнаружен подозрительный предмет в подъезде дома, надо опросить соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, следует сообщить о находке в отделении полиции.

Правоохранители призывают не прикасаться и не передвигать находку: это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. Рекомендуется зафиксировать время обнаружения находки, предупредить людей, чтобы они отошли как можно дальше от опасного предмета. Нужно дождаться прибытия оперативно-следственной группы.

Родителям следует разъяснять детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Во всех случаях обнаружения подозрительных предметов, лиц, автотранспорта, необходимо немедленно сообщать по телефону дежурной части «02» или по единому круглосуточному телефону «доверия» республиканского МВД 8 (8734) 55-04-99.