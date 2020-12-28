Безопасность

Петарды — небезопасная забава

Полиция назвала главные правила использования пиротехники на новогодние праздники

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Покупка некачественных фейерверков, а также их неправильное применение может привести к далеко не праздничным последствиям. Чтобы ничто не омрачало праздничное настроение, сотрудники ингушской полиции рекомендуют покупать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах и других торговых точках, где продается только сертифицированная продукция.

Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода-изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед использованием требуется внимательно прочитать инструкцию. Она должна содержать информацию об условиях безопасного применения, которые устанавливаются заводом-изготовителем, меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и возникновение пожаров от них, размеры опасной зоны при запуске.

Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, а потому снаряд нельзя направлять в лицо и на осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и не вызвать разрушений. Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей. Это может привести к воспламенению конфетти или серпантина.

При выборе места для запуска фейерверка лучше отдать предпочтение большой открытой площадке, свободной от деревьев и построек. По соседству, в безопасном радиусе, не должно быть стоянок автомашин, проводов, жилых домов — пиротехника может попасть на балкон или выбить стекла.

Полицейские напоминают, чтобы новогодние праздники не были омрачены несчастными случаями, необходимо провести с детьми профилактические беседы. Объясните ребенку, что использование пиротехники — небезопасная забава и может привести к непоправимым последствиям. Нельзя хранить петарды и салюты в доступных для детей местах. Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними без участия взрослых, недопустимо. В противном случае, если здоровье ребенка подвергается риску, в отношении родителей могут применяться меры административного характера.

Стражи порядка обращаются к гражданам с просьбой не быть равнодушными и сообщать в полицию о фактах продажи пиротехники несовершеннолетний по телефону дежурной части регионального МВД 8(8734) 55-01-54 либо 02.

Сообщив о контрафактной пиротехнике, можно предотвратить возможные несчастные случаи при ее использовании, особенно среди детей и подростков.

Кроме того, работникам торговых точек необходимо помнить: продавать пиротехнические изделия посетителям, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение), запрещено.

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