Антитеррор

Дизлайк экстремизму и терроризму

Полицейские Магаса рассказали школьникам, как не попасть в сети экстремистов

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Сотрудники отдела МВД России по г. Магас совместно с ветераном МВД Султыговым Амиром, членом Совета ветеранов Батаевым Магомедом и руководителем проекта «ДИЗлайк экстремизму» Мадиной Гандалоевой провели открытый урок по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся ГБОУ «Лицей — детский сад г. Магас».

— Цель данного мероприятия — формирование у подростков уважения к себе и людям вообще, их культуре, создание негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме, развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию, — рассказала «Ингушетии» инспектор отдела по делам несовершеннолетних, капитан полиции Хава Плиева. — Мы, в очередной раз напомнили детям о том, что представляют собой терроризм и экстремизм, какие изощренные способы вербовки используют преступники в отношении своих жертв, проинформировали о последствиях совершения преступлений данной направленности.

Кроме того, в ходе беседы мы подробно разъяснили подросткам, что входит в понятие «преступление экстремистской и террористической направленности», пояснили, что при общении в социальных сетях необходимо быть крайне осторожными, что не стоит общаться с подозрительными лицами, которые стараются вовлечь их в незаконную деятельность, что не нужно комментировать и сохранять публикации экстремистской направленности.

Добавим, что для лучшего усвоения информации сотрудники полиции привели ребятам ряд примеров того, как действуют вербовщики в различных преступных группировках. В качестве закрепления материала детям задавали вопросы по теме, с ответами на которые они успешно справились. В конце встречи вместе с правоохранителями подростки поставили дизлайк экстремизму и терроризму.

Мероприятие завершилось совместным памятным фотографированием.

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