Экскурсию поисковый отряд «Малгобек» начал прямо со школьного музея, где поисковики передали ему в дар артефакты времен ВОВ, а также копию военно-полевой карты, которая использовалась в ходе боевых действий Малгобекской оборонительной операции в октябре — ноябре 1942 года.

Здесь же поисковики и депутаты горсовета провели урок мужества и памяти, приуроченный ко Дню Героев Отечества. Затем участники экскурсии продолжили посещение памятных мест.

У памятника Воину-освободителю участники экскурсии совершили возложение цветов. Историк-краевед Хава Саутиева рассказала об истории присвоения Малгобеку почетного звания города воинской славы.

В центре патриотического воспитания молодежи «Терский хребет» поисковики передали представителям управления казначейства деактивированную винтовку Мосина для боевого уголка их учреждения.

У обелиска в честь воинов 337 стрелковой дивизии для участников был проведен урок мужества, на котором историк Зарета Оздоева рассказала о том, как в 1978 году студентами Ставропольского сельхозинститута был установлен этот обелиск. Для участников была развернута полевая кухня.

Также двумя днями ранее центр патриотического воспитания молодежи «Терский хребет» и музей военных артефактов «Памяти поколений», которые расположены в Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт, посетили учащиеся малгобекской школы № 5.

Педагог центра Зарета Оздоева познакомила ребят с экспозицией музея. Рассказала о волонтерской работе поискового отряда «Малгобек», благодаря раскопкам которого музей располагает столь разнообразной и дорогой выставкой.

Подробно об артефактах посетителям рассказал председатель поискового отряда «Малгобек», заместитель директора «Терского хребта» Беслан Дзейтов.

«Несмотря на то, что со времен Великой Отечественной войны прошло уже много лет, копатели то и дело натыкаются на отголоски прошлого, многие из которых вы можете не только посмотреть, но и взять в руки, почувствовать на ощупь, вес, запах», — объяснил он.

Юноши и девушки проявили неподдельный интерес к военной теме.

Прощаясь с гостями, секретарь центра, художественный руководитель ДК Тамара Чаниева сообщила, что музей «Памяти поколений» принимает посетителей ежедневно, а центр «Терский хребет» готов к сотрудничеству с заинтересованными лицами.

«Наш музей «Памяти поколений» — это не просто пылящиеся экспонаты или выставки, это работа детей по изучению историко-культурного наследия. У нас проводятся экскурсии, уроки мужества, встречи с интересными людьми, имеется интересная профильная литература. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных», — сказала она.

В «Терском хребте» считают, что школьникам нужны героические образы, с детства в их сознание должны входить высокие понятия, такие как долг, ответственность, верность, подвиг, патриотизм.

Отметим, что поисковые отряды выполняют работу, которую трудно переоценить. Они буквально поднимают из земли наших солдат и вместе с этим укрепляют уверенность поколений в том, что никто не уйдёт в забвенье, пока не будет похоронен последний солдат.

Организованное поисковое движение возникло в России ещё в 1988 году. Через год при участии комсомола была проведена первая Всесоюзная вахта памяти. В 1993 году был принят закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Но только с образованием поискового движения России и Российского военно-исторического общества работа по поиску и захоронению солдат Великой Отечественной войны перестала быть исключительно делом общественности и обрела поистине государственный масштаб.

Региональная общественная организация Республики Ингушетия «Поисковый отряд «Малгобек» ведет свою работу с 2010 года. За период своей деятельности он поднял из окопов и огневых точек останки десятков погибших бойцов в ходе Малгобекской оборонительной операции, которые были перезахоронены в торжественной обстановке с воинскими почестями.