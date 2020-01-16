В приветственной речи руководитель управления Андрей Коновод провёл краткий экскурс в историю образования и становления Следственного комитета России, сердечно поздравил сотрудников и нацелил их на плодотворную работу в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и законности в республике.

Поздравляя руководителя и сотрудников следственного управления с днем образования Следственного комитета, председатель региональной общественной организации «Поисковый отряд «Малгобек» Беслан Дзейтов особо подчеркнул, что Следственный комитет России является надёжной опорой государства, важнейшим звеном отечественной правоохранительной системы.

«Ваша работа — это нелёгкий труд, требующий высокого профессионализма, верности присяге и избранной профессии, личного мужества и ответственности при исполнении служебного долга. Желаю вам в служении закону по охране прав и свобод граждан больших успехов и высоких достижений, семейного благополучия, здоровья и человеческого счастья», — сказал он.

Дзейтов также отметил, что в течение двух лет поисковый отряд «Малгобек» сотрудничает со следственным управлением в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи, в деле сохранения памяти защитников Отечества. Он рассказал о проведенных совместных мероприятиях, в том числе и за пределами республики, где они представляли город воинской славы Малгобек и следственное управление республики.

Кроме того он сообщил о том, что сотрудники следственного управления планируют принимать участие в поисково-исследовательских работах, в торжественных захоронениях без вести пропавших защитников Отечества, поднимаемых в ходе ежегодных полевых поисковых работ.

В свою очередь сотрудник следственного управления Батыр Гатагажев сообщил, что поисковый отряд «Малгобек» за период своей работы поднял из окопов и огневых точек останки 28 погибших бойцов в ходе Малгобекской оборонительной операции, которых похоронили в торжественной обстановке с воинскими почестями. По его словам, с 2011 по 2015 год поисковым отрядом установлены имена 497 бойцов, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции, которые вписаны в пилоны, установленные в парке культуры и отдыха в Малгобеке.

Гатагажев отметил, что в 2019 году следственное управление участвовало в торжественной церемонии закладки в капсулу земли городов воинской славы России, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа. Указанная церемония явилась этапом Всероссийской патриотической эстафеты «Дорога Памяти», приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Руководством следственного управления по предложению Б. И. Дзейтова принято решение о производстве забора земли, для последующей закладки в капсулу с памятного места «Передовой линии» Малгобекской стратегической оборонительной операции, на подступах к городу Малгобек, куда рвался враг

Завершилось торжественное мероприятие подписанием руководителем следственного управления Андреем Коноводом и председателем региональной общественной организации Ингушетии «Поисковый отряд «Малгобек» Бесланом Дзейтовым соглашения о сотрудничестве. Это сделано в целях объединения усилий по сохранению памяти защитников Отечества, гражданско-патриотического воспитания, духовного совершенствования и нравственного развития молодежи, формирования готовности граждан к защите Отечества и деятельности во благо нашей Родины.

За добровольное и неравнодушное служение поисковому делу, стремление пролить свет на забытые страницы истории, а также за проводимую работу по увековечению памяти павших на полях сражений неизвестных солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. председателю региональной общественной организации «Поисковый отряд «Малгобек» Беслану Дзейтову вручены благодарственное письмо и ценный подарок.