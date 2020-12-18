На начальном этапе нарабатывалась практическая часть деятельности подразделений собственной безопасности. С опытом приходило мастерство. Значимое место в работе стала занимать оперативно-разыскная деятельность. От отдельных мероприятий перешли к широкомасштабным целевым операциям. На разных этапах становления и развития службы создавались правовые основы, формировались традиции преемственности накопленного опыта.

В результате комплексной кропотливой работы подразделениями собственной безопасности достигнуты значимые результаты в деле борьбы с коррупционными проявлениями в системе МВД России.

Не менее важна и задача по обеспечению личной безопасности сотрудников органов внутренних дел и их близких, неприкосновенности имущества и жилья, а также работа по выявлению и нейтрализации угроз.

Одним из направлений деятельности подразделений собственной безопасности является защита законных прав сотрудников правоохранительных органов, восстановление честного имени и пресечение фактов дискредитации органов внутренних дел. Уверенность в своей защищенности способствует эффективному выполнению сотрудниками задач по борьбе с преступностью.

Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России выявляется порядка 75% коррупционных преступлений, совершаемых полицейскими, они обменивается опытом с коллегами по всему миру. Рабочие контакты показали, что в правоохранительных системах иностранных государств существует достаточное количество схожих элементов обеспечения внутренней безопасности.

Многие из числа сотрудников службы собственной безопасности ведомства стали руководителями различных подразделений системы МВД России.

На сегодняшний день служба представляет собой организованную структуру, эффективно выполняющую задачи, поставленные руководством министерства. Бескомпромиссный подход сотрудников к выполнению своих обязанностей поддерживает авторитет подразделений собственной безопасности в органах внутренних дел и повышает уровень доверия граждан.