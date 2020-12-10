Флора и фауна Ингушетии довольно богаты. Здесь можно встретить редкие, занесенные в Красную книгу, виды животных и растений. И сегодня в материале газеты «Ингушетия» мы расскажем о подковоносе большом.

Это редкий, уязвимый вид, численность которого сокращается под воздействием антропогенных факторов.

В Ингушетии пока известен лишь из Джейрахского ущелья, со Скалистого хребта. Найден вид и в окрестностях с. Балта на границе с Ингушетией.

Краткое описание

Самый крупный из подковоносов. Длина тела до 7 см, предплечья — 53-60,5 мм. Масса тела 13-27 г. Окраска от темной до дымчато-палевой, нижняя сторона всегда белесая.

Распространение

Ареал занимает большую часть Европы — от Великобритании, Центральной Европы, Португалии, Балкан и далее Малой Азии через Крым, Кавказ, Среднюю Азию до Корейского полуострова и Японии. В ареал вида входят также Северная Африка, Северная Индия, Непал. В Ингушетии обитает в лесостепи, поясе горных лесов и субальпийском поясе. На Северном Кавказе подковонос большой обнаружен и на территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана.

Тяготеет к предгорьям и низкогорьям, может встречаться и на равнинах, где есть пригодные для вида убежища. Высотное распространение — в пределах 500-1500 м над уровнем моря, но отдельные особи могут встречаться на высоте от 200 и до 1800 м, а иногда и до 2000 м.

Места обитания и численность

Подковонос большой поселяется в пещерах, штольнях, в углублениях обрывов, на чердаках домов. Численность его в Ингушетии не изучена, встречается единичными экземплярами. В соседней Северной Осетии, в сходных с Ингушетией условиях, обитает примерно 900-1100 особей.

Особенности биологии и экологии

Считается оседлым видом. Летом самцы и молодые самки поселяются поодиночке или по 2-3 особи в пещерах, гротах, на чердаках и в подвалах. Размножающиеся самки могут образовывать скопления, материнские колонии от нескольких десятков до сотен особей, нередко соседствуя с другими видами. Вид относится к троглофильному экологическому комплексу. Брачный период проходит в апреле-мае. В конце июня появляются детеныши, которые через месяц способны уже ловить добычу.

Питание

На охоту вылетают поздно, в середине ночи делают перерыв, а затем в утренних сумерках вновь охотятся. Летают низко. В рационе преобладают ночные бабочки, мелкие жуки, двукрылые моли.

Основные лимитирующие факторы

Не изучены. По литературным данным, фактор беспокойства, отравление пестицидами, разрушение кормовой базы.

Значение

Как и все летучие мыши, подковонос большой весьма полезен уничтожением насекомых-вредителей растений, а также кровососущих (комары).

Меры охраны

Внесен в Красный список МСОП-96, Красную книгу Российской Федерации (2001), Красные книги Кабардино-Балкарии (2000), Северной Осетии (1999), Ставропольского края (2002) и других регионов. Необходимы изучение вида на территории Ингушетии, выявление мест зимовки и размножения и их охрана. Следует вести разъяснительную работу среди населения о пользе рукокрылых и необходимости их защиты.

Источники информации:

Лиховид, 2002; Кузякин, 1965; Панютин, 1983; Точиев, 1987; Темботов, 1972; Верещагин, 1959; Комаров, 1988; Батхиев, 2000; Курятников и др., 1987; Красовский, 1930; Дзуев, Хамизов, 2002; Анисимов, 1989. Составители: А. М. Батхиев, Т. Ю. Точиев.