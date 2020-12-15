Об информационном противодействии идеологии терроризма участникам мероприятия рассказали заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев и первый заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Магомед Зангиев.

«Тема профилактики терроризма на постоянной основе освещается на страницах газеты «Ингушетия» с привлечением специалистов, старейшин, молодёжи, представителей государственных министерств и ведомств, психологов и других представителей заинтересованных структур. Материалы публикуются как в интернет-газете, так и в печатной её версии. Всего с начала года на эту тему в газете опубликовано 52 материала, причём внимание уделяется не столько количеству, а качеству публикуемых материалов», — отметил в своём докладе Магомед Зангиев.

Руслан Мизиев продемонстрировал слайд о том, как ведётся работа по обозначенной теме в других регионах России. В ходе мероприятия также состоялась презентация фильма «Истинные пути», изготовленного по заказу регионального Миннаца в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы Республики Ингушетия «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики».

Со своими докладами также выступили представители аппарата Антитеррористической комиссии Ингушетии, Миннаца региона, Антитеррористической комиссии Назрановского района, Министерства труда, занятости и социального развития республики, отдела по делам несовершеннолетних МВД.

Докладчики особо подчеркнули, что терроризм — это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных действий. Вовлечение в террористическую деятельность проходит поэтапно.

На первом этапе определяют кандидатуру, исходя из социального положения, подверженности влиянию со стороны знания религии и т. д. Это может происходить в разных местах и условиях (в мечети, на учёбе, на улице, в социальных сетях). На втором этапе беседуют о религии, о военных конфликтах в мусульманских странах, о конфликтах, происходящих внутри страны, выясняют отношение жертвы к жизни, отношение к проблемам, отношение к подвигам шахидов. Также выясняют финансовое положение (долги, ипотека, кредиты, работа).

Расспрашивают также о взаимоотношениях с родными, то есть узнают слабые места, чтобы использовать в своих преступных целях. Поэтому очень важно, подчеркнули докладчики, с незнакомыми людьми вести себя осторожно, не вступать в необдуманные рассуждения, не говорить о своих финансовых проблемах. Поэтому необходимо знать круг друзей, какие у них взгляды, чем занимаются.

На третьем этапе потихоньку вовлекают в пособническую деятельность в виде небольших поручений: отнести предмет, приобрести продукты питания, перевезти человека на своём автомобиле. А затем предлагают более ответственные: снять подходящее помещение, приобрести медикаменты, перевезти оружие, на время укрыть у себя человека, прячущегося от правоохранительных органов. На этом этапе молодой человек из обычного гражданина становится пособником террористов.

«Необходимо помнить, что у каждого человека есть возможность не стать орудием убийства в руках террористов, не дать им одурманить себя и не стать очередной жертвой террора. Надо думать о своих родителях, о семье», — обратились организаторы мероприятия к жителям республики.

В хадисе Пророка Мухаммада (с. а. в.) сказано: «Каждый из вас — пастух, и каждый из вас будет спрошен за свою паству. Повелитель — пастух для людей, и он будет спрошен за свою паству, мужчина — пастух для своих домочадцев, и он будет спрошен за них, женщина — пастушка в доме своего мужа и для его детей, и она будет спрошена за них. Раб — пастух над имуществом своего хозяина, и он будет спрошен за него. Разве не каждый из вас пастух?! Каждый из вас будет спрошен о своей пастве» (передано Аль-Бухари и Муслимом).