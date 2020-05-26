В разрезе территориального присутствия компании динамика обращений следующая: наибольшее количество обращений поступило в зоне деятельности дочерней «Дагестанской сетевой компании» (более 18 тысяч) и филиала «Ставропольэнерго» (свыше 4,5 тысячи). В филиал «Севкавказэнерго» поступило более 3 тысяч обращений, в управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» обратились порядка 2,4 тысячи клиентов, в филиал «Ингушэнерго» — более 2,1 тысячи. Специалисты блока взаимодействия с клиентами филиала «Каббалкэнерго» приняли около 2 тысяч обращений, а сотрудники филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» — более 1 тысячи заявок от потребителей.

Значительная часть обращений касалась услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям, вопросов коммерческого учета электроэнергии, дополнительных услуг компании. Все поступившие заявки оперативно отрабатывались в производственных подразделениях компании.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 18 марта во всех 122 пунктах и трех центрах обслуживания потребителей «Россети Северный Кавказ» временно приостановлен очный прием посетителей и введен онлайн-режим работы. Переход на дистанционный формат не сказался на качестве услуг и показал эффективность дистанционного режима. В период режимных ограничений за услугами в электросетевую компанию обратились около 11 тысяч клиентов. Специалисты филиалов и управляемых обществ компании продолжают в дистанционном формате принимать все поступающие заявки, консультировать потребителей, помогать в оформлении необходимых документов и получении услуг.

«Мы предприняли максимум возможных мер, чтобы жители регионов СКФО, несмотря на все введенные режимные ограничения, могли воспользоваться всеми услугами нашей компании. Компетентные специалисты всегда на прямой связи с потребителями, готовы проконсультировать и помочь. А онлайн-сервисы, разработанные и внедренные на электронных площадках, удобны и эффективны», — отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Энергетики напоминают: подать заявку на технологическое присоединение к сетям крупнейшей электросетевой компании СКФО можно на портале электросетевых услуг (https://портал-тп.рф/). На сайте «Россети Северный Кавказ» (https://rossetisk.ru/) работает интернет-приемная и «личный кабинет» потребителя. Вопросы о качестве электроэнергии, отключениях в сети можно задать на портале «Светлая страна». Позвонив в контакт-центр по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный), можно проконсультироваться по вопросам технологического присоединения, организации учета электроэнергии, оказания услуг по передаче электроэнергии, несоответствия качества электроэнергии, перерывов в электроснабжении.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 98,61% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Северный Кавказ» — функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Чеченэнерго».