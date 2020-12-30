На страже электроснабжения
Почти 2,5 тысячи энергетиков «Россети Северный Кавказ» обеспечат надежное энергоснабжение СКФО в новогодние праздники
«Россети Северный Кавказ» традиционно переходят на усиленный режим работы в период общероссийских новогодних каникул. ⠀
Всего в семи регионах электросетевой деятельности «Россети Северный Кавказ» будут дежурить 2 424 энергетика в составе 597 бригад. Мобилизовано 1 154 единицы спецтехники и 129 резервных источников энергоснабжения (РИСЭ). В том числе 12 РИСЭ установлены в медучреждениях регионов СКФО, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19.
В Ставропольском крае надежность энергоснабжения будут обеспечивать 283 бригады (1 039 энергетиков и 293 единицы автотехники). В Дагестане будут дежурить 678 энергетиков в составе 173 бригад, мобилизовано 294 единицы спецтехники. На страже энергоснабжения Чеченской Республики будут находиться 117 энергетиков и 372 спецмашины (27 оперативно-выездных и мобильных бригад).
В Карачаево-Черкесии на дежурство выходят 48 бригад (285 энергетиков с привлечением 61 спецмашины); в Северной Осетии — 135 специалистов и 36 единиц автотехники (17 оперативно-выездных и мобильных бригад); в Ингушетии — 78 энергетиков и 70 спецмашин (26 бригад); в Кабардино-Балкарии — 92 специалиста и 28 единиц спецтехники (23 бригады).
Дежурные энергетики «Россети Северный Кавказ» готовы мгновенно реагировать на возникновение любой нештатной ситуации на энергообъектах компании. Для потребителей продолжает работу круглосуточная бесплатная горячая линия холдинга «Россети»: 8-800-220-0-220.