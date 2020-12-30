В Ставропольском крае надежность энергоснабжения будут обеспечивать 283 бригады (1 039 энергетиков и 293 единицы автотехники). В Дагестане будут дежурить 678 энергетиков в составе 173 бригад, мобилизовано 294 единицы спецтехники. На страже энергоснабжения Чеченской Республики будут находиться 117 энергетиков и 372 спецмашины (27 оперативно-выездных и мобильных бригад).

В Карачаево-Черкесии на дежурство выходят 48 бригад (285 энергетиков с привлечением 61 спецмашины); в Северной Осетии — 135 специалистов и 36 единиц автотехники (17 оперативно-выездных и мобильных бригад); в Ингушетии — 78 энергетиков и 70 спецмашин (26 бригад); в Кабардино-Балкарии — 92 специалиста и 28 единиц спецтехники (23 бригады).

Дежурные энергетики «Россети Северный Кавказ» готовы мгновенно реагировать на возникновение любой нештатной ситуации на энергообъектах компании. Для потребителей продолжает работу круглосуточная бесплатная горячая линия холдинга «Россети»: 8-800-220-0-220.