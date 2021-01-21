В Чеченской Республике специалисты осуществили 5 206 технологических присоединений на 46 МВт. Энергетики Дагестана выполнили обязательства по 3 446 заявкам на более чем 55 МВт. На Ставрополье к сетям регионального филиала подключили 2 082 объекта почти на 100 МВт.

В Кабардино-Балкарии 1 238 новым потребителям выдано 32,7 МВт. Специалисты в Северной Осетии выдали 35,4 МВт мощности 1 308 заявителям. В Карачаево-Черкесии исполнено 1 124 договора технологического присоединения на 23,4 МВт.

В Ингушетии 359 новых объектов обеспечены 15,5 МВт мощности.

В рамках поручений Президента РФ Владимира Путина «Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией два многофункциональных мобильных госпиталя Минобороны РФ для пациентов с диагнозом COVID-19 в городах Дербент и Хасавюрт Республики Дагестан.

Также в числе крупных предприятий, которым энергокомпания обеспечила выдачу необходимой мощности, — учебно-лабораторный корпус естественно-научных дисциплин Ингушского государственного университета, Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии, микрорайон Новый город в Северной Осетии, Старомарьевская солнечная электростанция и завод по производству семян на Ставрополье.

«Технологическое присоединение — одна из важнейших социальных функций энергокомпании, поскольку речь идёт о содействии во всех сферах деятельности, в том числе увеличении количества новых рабочих мест, повышении конкурентоспособности отечественных производителей, инвестиционной привлекательности регионов. Наша цель — максимально повысить доступность сетевой инфраструктуры для всех групп потребителей. Каждый проект — особый. В каждом случае «Россети Северный Кавказ» гарантируют заявителю надежность и высокое качество электроснабжения», — подчеркнул генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.