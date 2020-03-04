Причем особых различий не сведущий в географии обыватель не делает: в «паразитах» числятся не только жители российской части Кавказа, но и наши бывшие соотечественники из Закавказья, ныне наслаждающиеся своей независимостью (непонятно только — от кого).

Еще одним устойчивым образом российского Кавказа является его дотационность, который, не насыщаясь, «высасывает» все соки из бюджета. Много чего неприятного наговорено, многое укоренилось в сознании людей. Понятно одно: безусловно, эта история про «белого бычка» создана искусственно недружелюбно настроенными (не хочется говорить про шовинизм) «аналитиками» из многочисленных исследовательских институтов и центров прогнозирования, а также нашими горе-коллегами, подогревающими (конечно же, за плату) не самые лучшие качества части озлобившихся на весь мир людей.

И, естественно, такая ситуация кому-то выгодна, потому что отвлекает внимание от их темных делишек. Можно, конечно, напомнить забывчивым аналитикам и журналистам — в основном столичным, о том, что нефть, вообще-то, качают не в Москве. Что задолго до легендарной «самотлорской» нефти несравненно более качественным «черным золотом» страну обеспечивало Малгобекское месторождение, что в любом государстве главным «паразитом» по определению являются столицы и мегаполисы.

Впрочем, это все — грустная лирика, уводящая от более прозаической мысли, которую хотелось бы озвучить. Говоря о «специфичности» региона, в частности нашей Ингушетии, в очередной (который уже) раз хотелось бы обратить внимание на одну местную особенность, с которой наши коллеги ведут перманентную борьбу многие годы. Речь — о патологическом страхе маленького начальника отвечать на наши вопросы и запросы (только не напоминайте мне о законе о СМИ).

Заняв шаткое кресло, эти дрожащие слуги народа считают главной своей обязанностью буравить преданным взглядом глаза вышестоящего начальства, вовремя поддакивая и посыпая голову пеплом, если их пожурят. И когда наших коллег начинают упрекать (в тех же соцсетях), что вы, мол, транслируете лишь самых больших начальников, возникает вопрос: а как «маленьких начальников» заставить говорить? На звонки они не отвечают, от бесед уклоняются, увидишь их где-то — прячутся. Не утюгом же раскаленным их пугать, как в лихих девяностых?

Кто-то, возможно, ухмыльнется, мол, мелкие чинуши во всех регионах одинаковые и трусливые. Не скажите, не скажите! Сравните наших и из российских глубинок. Наши — в галстуках, на машинах дорогих (удивительно — у них тут же появляются крутые «тачки» после приказа о назначении), с водителями и охраной. Впрочем, для себя я давно вывел ответ на этот чиновничий казус. От вопросов журналистов бегут... дилетанты, занявшие чужие кресла и места, занимающиеся не своим делом, а потому — наносящие вред ему. Делу. Что делать? Я не знаю...