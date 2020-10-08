«Номинацию «Блоги» мы ввели год назад, — рассказала председатель оргкомитета конкурса Маргарита Лянге. — Новые медиа не просто сосуществуют с традиционными СМИ в одном информационном поле. Они успешно конкурируют за аудиторию, особенно молодую, для которой интернет стал главным, если не единственным, источником новостей. СМИ отвечают на этот вызов, выходя в социальные сети, создавая новые цифровые форматы и каналы коммуникации. У СМИ есть несомненное преимущество — это объективность, профессиональный навык работы с информацией. За блогерами — умение говорить с аудиторией на ее языке, сиюминутный отклик на самые острые темы. Медиасреда меняется на наших глазах. Наш конкурс старается соответствовать этим изменениям. Радует, что межэтническая тема становится все более востребованной у популярных блогеров и их подписчиков. «СМИротворец-2020» обещает стать весьма интересным по контенту и охвату тем, касающихся межнациональных и межконфессиональных отношений».

В этом году участники конкурса состязаются в номинациях «Печать», «Телевидение», «Радио», «Интернет» и «Блоги» (этнокультурная тема в новых медиа). Предусмотрены специальные номинации «Детские и молодежные СМИ» и «Поколение мультимедиа» (для начинающих журналистов, студентов профильных факультетов вузов). В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне СМИ особенно часто обращались к нашей общей памяти. Спустя десятилетия после войны открываются все новые ее страницы, горькие и героические, для каждой семьи похожие и уникальные. Эти материалы будут рассмотрены в отдельной номинации «Нация победителей».

Конкурс «СМИротворец-2020» завершится 30 ноября в Москве торжественной церемонией награждения лауреатов. Этому событию будут предшествовать два окружных этапа, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. В эти дни проходит удаленное голосование жюри региональных этапов, победители которых будут названы в последних числах октября.

Конкурс «СМИротворец-2020» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Гильдией межэтнической журналистики совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России. Цель конкурса — поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

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