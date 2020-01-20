Так, экологический центр «Зеленый полумесяц» в мечетях Ингушетии намерен запустить проект по чтению экологических проповедей, чтобы через религию развивать экосознание жителей республики.

«Экологическим центром «Зеленый полумесяц» планируется запустить проект по экопросвещению и развитию экосознания у людей через призму религии. Суть заключается в том, чтобы проводить экологические проповеди в мечетях после пятничной молитвы. Будет составлено учебно-методическое пособие для имамов мечетей, в которых будет представлена вся необходимая информация по экологии с использованием аятов из Корана и хадисов. Центр также намерен провести образовательную работу со школьными учителями по основам религии. Помимо этого, центр рассматривает идеи по усилению борьбы с незаконной рубкой леса», — сказал Калиматов.

По его словам, уже поступили различные идеи от молодых экоактивистов как республики и регионов страны, так и зарубежья.

«К примеру, есть идея снабдить лесников GPS-трекерами, которые будут отслеживать их перемещения по лесу. Вдобавок предлагается внедрить использование видеорегистраторов для полной видеофиксации патрулирования и выявленных нарушений. Также предлагается использовать в работе лесников дроны, которые позволят оперативно выявить нарушение и поймать «черного лесоруба» с поличным», — добавил Калиматов.

Необходимо отметить, что общая площадь земель лесного фонда Ингушетии составляет 84,4 тыс. га, в том числе площадь, покрытая лесной растительностью, — 75,6 тыс. га. Ранее сообщалось, что власти республики намерены до конца 2021 года восстановить после пожаров и вырубки почти 250 га площади лесов.

Напомним, ранее Адам Калиматов планировал реализовать пилотный проект по запуску бесплатного Wi-Fi в общественном транспорте Ингушетии. В рамках проекта пассажирам городских маршрутов республики будет подан доступ к Всемирной паутине. В планах разработчика проекта — внедрить Wi-Fi на весь общественный транспорт республики.

Охватить весь общественный транспорт интернетом станет реально

Проект, как писала ранее газета «Ингушетия», оценили и на молодежном форуме «Машук-2016». Набрав рекордные 212 баллов из 240, проект Адама Калиматова «KelNet» завоевал второе место в номинации «Молодежное предпринимательство» и принес его автору грант в размере 400 тыс. рублей.

В свои 21 год Адам окончил с отличием юридический факультет Российского государственного университета правосудия, а ныне получает в этом же вузе второе образование по специальности «пиар и реклама», а также учится здесь же на магистра.

В данное время Адам заручился поддержкой Компромсвязи Ингушетии, в сотрудничестве с которым и будет внедряться бесплатный Wi-Fi. Помощь в разработке проекта оказали программисты из Ассоциации IT-специалистов города Москвы и Московской области. Машуковский грант, собственные вложения и частная инвестиция позволят частично реализовать полномасштабный проект.

«На эти средства мы сможем запустить Wi-Fi на трех маршрутах государственного пассажирского автотранспорта, курсирующих в Назрани и Назрановском районе. На этих направлениях уже должен быть интернет. В планах, конечно, раздать Wi-Fi на весь общественный транспорт республики, в том числе и частный. Но на это требуется еще больше средств. Планирую в качестве юридического лица представить на «Машуке» более развернутый проект, если и тогда получу одобрение, то охватить весь общественный транспорт интернетом станет реально», — рассказывает Адам.

Адам уверен, что проект выгоден для государственных пассажирских предприятий.

«Пассажирский поток ожидаемо должен увеличиться более чем на 30%. Только от трех маршрутов, которые мы первыми охватим, ожидаем до 270 тысяч пассажиров в месяц. Если мне возразят, что это половина населения республики, то отмечу, что здесь учитывается неоднократный проезд на одном и том же маршруте отдельно взятого пассажира. Нами будут внедряться автоматизированные системы регистрации. Интернет будет на приличной скорости — до 30 мегабит в секунду», — отмечает автор проекта.

Программный интерфейс будет разработан на трех языках — ингушском, русском и английском. Сам Адам предпочитает родной язык и потому не представляет функционирование программы без него. Он думает не только об удобстве пассажиров, но об увеличении налоговых поступлений в местный бюджет.

«В программное приложение мы также внедрим рекламу. Вначале она будет коммерческого характера. В дальнейшем планируем внедрить эту же систему и в частный пассажирский транспорт. Но из доходов от рекламы мы не будем делать теневой бизнес, а обеспечим казну прозрачными налоговыми поступлениями. Кстати, и социальная реклама у нас тоже будет размещаться», — делится Адам.

Молодой разработчик намерен усовершенствовать свой проект современными технологиями. Например, он планирует внедрить карточную систему, когда у каждого пассажира будет личная карта доступа к Wi-Fi, а в рекламном секторе будет использоваться новый маркетинговый ход — геотаргетинг.

Интерес к проекту Адама проявили также и в республиканском бизнес-инкубаторе. По словам его директора Рашида Измайлова, здесь готовы оказать всяческую помощь в реализации проекта.

«Мы уже встречались с Адамом и предложили помощь с организационными моментами — в подготовке документов, бизнес-плана, а также предоставить необходимую технику. В будущем, возможно, поможем и финансово. На самом деле проект не такой уж дорогостоящий, просто нужно посмотреть на технические возможности его реализации. На самом деле это будет очень удобно, и особенно для тех, кому в учебе и работе необходим интернет. Во многих странах это уже используется, в том же московском метро. Так что от проекта одни только плюсы», — сообщил газете «Ингушетия» Рашид Измайлов.

Напомним, что на форуме «Машук-2019» в трех сменах приняли участие 3 тыс. человек. Первая, прошедшая под названием «Профессионалы РФ», объединила молодых бизнесменов, специалистов IT-сферы, молодых ученых и изобретателей, производителей туристского продукта, представителей творческих профессий, лидеров молодежных научных коллективов. На вторую смену «Проактивное общество» съехались молодые журналисты и блогеры, будущие географы, культурологи и историки, волонтеры и представители творческих коллективов. Участниками третьей смены «Я — лидер!» стали студенческие активисты, руководители проектов, журналисты, блогеры.

Участники форума обучались по 18 направлениям. Кроме того, ребята участвовали в спортивных мероприятиях, интеллектуальных играх, творческих программах и различных конкурсах. Молодежь также получила возможность встретиться с известными политиками, предпринимателями, спортсменами и актерами.

По информации пресс-службы форума, за пределами образовательной программы и вип-встреч ключевой частью жизни форума стал конкурс молодежных проектов. По предварительным результатам трех смен, на защиту проектов от физических лиц вышли 685 человек, от некоммерческих организаций было направлено 109 проектов. Больше всего проектов за три недели было выдвинуто от представителей Дагестана — 187 инициатив поступило на рассмотрение экспертов Росмолодежи.

Кроме того, в заключительный день третьей смены форума прошла защита проектов «Точки роста», которые участники разрабатывали на протяжении недели. Всего за последнюю смену участники подготовили 56 предложений по решению проблем, стоящих перед округом.

Также на протяжении трех недель на форуме работала «Ярмарка проектов» — площадка молодежных инициатив, реализованных благодаря победе в грантовых конкурсах прошлых лет. В 2019 году она объединила семь проектов, представляющих все субъекты СКФО.

По информации пресс-службы, участники форума также занимались решением специализированных кейсов от крупных работодателей округа. По итогам им предложили трудоустройство в такие компании, как «Курорты Северного Кавказа», «Цифроград», «Лукойл», «Ростелеком», «Россети», Сбербанк, «Центр развития туризма». За время работы трех смен 20 человек были приглашены на работу, более 70 — на стажировку или занесены в кадровый резерв.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на «Машуке» организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.