С 1 ноября, такая форма оповещения станет общей, если оба участника ДТП зарегистрированы на портале и хотя бы у одного из них установлено приложение «Помощник ОСАГО».

Кроме того, теперь оформить ДТП онлайн можно будет не только на физическое лицо, но и в случае, если машина зарегистрирована на юрлицо (ранее сервис действовал только для физлиц). Извещение можно будет оформить также и при разногласиях между участниками ДТП.

В ноябре также изменится порядок выдачи паспорта транспортного средства. Во-первых, он станет электронным и будет существовать онлайн. Все автовладельцы, купившие произведенные у нас, или ввезенные к нам автомобили, на руки получать ПТС не будут. Единственное, что выдадут при покупке такого автомобиля — это выписку из электронного ПТС.

Бумажные паспорта выпущенных ранее машин продолжат действовать наравне с электронными. Уже имеющиеся у владельцев авто бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) будут выдавать только взамен утраченных, пришедших в негодность, а также при невозможности их дальнейшего использования из-за заполнения всех граф. И в ГИБДД можно будет их получить в случае утраты такого бумажного паспорта.

С 1 ноября маркировка шин станет обязательной для производителей и импортеров. Подключение всех участников оборота шин к системе «Честный знак» будет проходить поэтапно и завершится к 1 марта 2021 года.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на 23 октября, промаркировано более 13,5 млн шин, из них в обороте находится уже более 4 млн. Регистрацию в системе, по данным ЦТРП, прошли все производители и около половины импортеров — почти семь тысяч участников.

Кроме того, 30 ноября истекает срок, в течение которого участники оборота фотокамер (кроме кинокамер и цифровой техники), фотовспышек и ламп-вспышек обязаны были домаркировать и внести в систему «Честный знак», продукцию, произведенную или ввезенную в РФ до 1 октября 2020 года. По данным ЦРПТ, в «Честном знаке» уже зарегистрировано около 850 участников оборота фототоваров.