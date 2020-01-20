— В социальных сетях распространялась информация об обнаружении в соседнем регионе мяса с признаками гематофенозного заболевания. По всем торговым точкам и рынкам региона наши специалисты провели проверку доброкачественности реализуемого на прилавках мяса, проведенная экспертиза не обнаружила признаки болезни, — подчеркнул Цолоев.

Он отметил, что подобные проверки будут продолжены, и призвал жителей не покупать продукцию животного производства на стихийных рынках, где отсутствует ветеринарный контроль.

Некоторые задаются вопросом о том, что это такое феноз? Он относится к скрытым заболеваниям, главной опасностью его является способность спровоцировать появление серьезных кишечных инфекций. Причиной развития этого недуга являются паразиты в виде ленточных червей. Несмотря на современные способы диагностики, большинство пациентов обращается за помощью к специалистам уже на стадии серьезного поражения организма.

Феноз является одной из патологий, вызванных воздействием паразитирующих организмов. Провокаторами развития этого недуга являются личинки специфичных паразитов. Заболевание особенно часто встречается в странах Восточной Азии, Африки, Мексики.

В первую очередь проявляется феноз у животных. У людей заболевание начинает развиваться после того, как в их желудочно-кишечный тракт попадают продукты питания, зараженные яйцами паразитов. Например, если феноз у коровы, то человек, съедая мясо зараженного животного, также заболеет.

В желудке под воздействием соляной кислоты происходит освобождение личинки, которая до этого находилась в оболочке. Дальше паразиты, попадая в кровь вместе с другими веществами, мигрируют в места, где происходит их размножение и рост. Основной опасностью заболевания является не только ухудшение здоровья человека, но и сокращение продолжительности жизни.

При фенозе местонахождением личинок могут служить различные структуры человеческого организма. В некоторых случаях, например, при цистицеркозе органов зрения, личинки закрепляются в глазу. В этом случае первыми симптомами у пациентов будет жалобы на резкое ухудшение зрения, болевые ощущения в районе глаз. В случае развития инфекций в органах желудочно-кишечного тракта пациенты жалуются на частые неприятные болевые ощущения в животе, тошноту, рвоту, головную боль. Может наблюдаться деформация кожного покрова, увеличение лимфоузлов на всех участках их скоплений.

В целях предупреждения заражения человека данным заболеванием государственная ветеринарная служба обращает внимание на необходимость обязательного проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса животных в государственных учреждениях ветеринарии. Только ветеринарный врач, имея профессиональные навыки, может исключить наличие феноза в мясе животных.